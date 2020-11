Sport/Voetbalmagazine sprak met Ahmed Touba. De nog altijd maar 22-jarige ex-speler van Club Brugge én Belgische beloftespeler voelt zich uitstekend bij het Nederlandse RKC. Een voorsmaakje.

Ahmed Touba stak voor het eerst zijn neus aan het venster bij Club Brugge in het seizoen 2016/17. Op zijn negentiende mocht hij debuteren in de play-offs.

'Mijn doorbraak bij Club Brugge heb ik aan twee mensen te danken: Sven Vermant, mijn trainer bij de U17 en de beloften die tot vandaag al mijn wedstrijden volgt, en Michel Preud'homme', zegt Touba in Sport/Voetbalmagazine. 'Preud'homme zag mij voor het eerst spelen in een beloftenwedstrijd tegen Lokeren en die dag besloot hij om mij na het seizoen naar de A-kern te halen. Terwijl hij eigenlijk voor Lior Refaelov was gekomen die zijn heroptreden zou maken na een zware blessure. Preud'homme lanceerde mij in de play-offs tegen Zulte Waregem en na een paar basisplaatsen dacht ik dat mijn carrière gelanceerd was...'

Niet het juiste profiel voor Leko

Dat bleek niet zo te zijn. In de zomer van 2017 verliet MPH blauw-zwart, Ivan Leko kwam in zijn plaats. Hoewel Club Brugge dat seizoen kampioen werd, zou Touba amper in het stuk voorkomen. De Belg van Algerijnse origine heeft het er dan ook moeilijk mee om die titel als de zijne te beschouwen.

'Als ik er rationeel over nadenk, dan weet ik dat die titel niet van mij is', zegt Touba. 'Ik heb meegevierd, maar vanbinnen was ik aan het koken. Mijn seizoen was echt niet goed en dat kon ik niet verkroppen. Leko zag in mij een offensieve speler, terwijl ik vooral defensieve kwaliteiten heb. En hij gaf de voorkeur aan een rechtsvoetige speler op links zodat hij naar binnen kon komen om te trappen. Ik had niet het juiste profiel voor zijn voetbal. Klaar.'

In het tweede seizoen van Leko bij blauw-zwart, werd Touba dan ook uitgeleend aan OH Leuven.

Eerste profcontract bij Club

De komst van Philippe Clement in de zomer van 2019 bracht geen beterschap voor de situatie van Touba bij Club Brugge. 'Met Clement heb ik zelfs geen gesprek gehad', beweert de jonge verdediger.

'Sinds mijn periode onder Leko ben ik niet meer op Club Brugge geweest. Ik volgde individuele trainingsprogramma's en de opvolging gebeurde via een personal coach. Ook afgelopen zomer heb ik mij alleen moeten voorbereiden op het seizoen. (sarcastisch) Je ziet: ik houd héél goede herinneringen over aan Club.'

'Maar ik zal nooit vergeten dat ze mij mijn eerste profcontracten hebben gegeven. En dankzij die contracten komen mijn familie en ik nu niets tekort.'

Lees het volledige interview met Ahmed Touba in Sport/Voetbalmagazine van 25 november.

