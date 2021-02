Ajax leent Hassane Bandé uit aan het Kroatische NK Istra 1961, zo melden de Amsterdammers dinsdag. Het huurcontract (met aankoopoptie) loopt tot 30 juni 2022.

De 22-jarige Bandé kwam in de zomer van 2018 voor ruim acht miljoen euro over van KV Mechelen. De winger uit Burkina Faso had er zich met twaalf goals in 27 matchen in de kijker gespeeld. Maar na amper twee weken in dienst bij Ajax raakte Bandé zwaar geblesseerd aan kuitbeen en enkel tijdens een oefenduel met Anderlecht, waarna een lange revalidatie volgde.

Begin 2020 werd hij uitgeleend aan het Zwitserse Thun. Na zijn terugkeer zette Ajax Bandé bij de beloften. Hij speelde acht competitieduels voor Jong Ajax (0 goals).

