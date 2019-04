Ajax neemt Razvan Marin voor 12,5 miljoen euro over van Standard

Razvan Marin verlaat na dit seizoen Standard voor het Nederlandse Ajax. De Amsterdammers betalen een transfersom van 12,5 miljoen euro en in de Nederlandse hoofdstad ondertekende de Roemeense international een contract tot medio 2024, zo maakte Ajax donderdag bekend.

De transfer is geen verrassing meer, maar wordt nu ook door Ajax bevestigd.

De 22-jarige middenvelder komt sinds 2017 voor de Luikenaars uit, die hem wegplukten bij FC Viitorul Constanta en speelde zich in het begin van het seizoen in de kijker bij Ajax tijdens twee duels in de voorronde van de Champions League. Hij heeft inmiddels vijftien interlands voor Roemenië achter zijn naam.

De timing van de aankondiging is wel opvallend: woensdagavond was Marin nog de grote held toen hij de Rouches van op de stip naar een 1-2 zege schoot bij AA Gent en donderdagnamiddag was hij in Amsterdam, terwijl de Rouches maandag Club Brugge partij geven. Met de zes op zes doet Standard weer helemaal mee in de titelrace.