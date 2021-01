Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het sportweekend en kijkt ook al vooruit naar de verderzetting van de Belgische competitie. 'Bij Eupen was er geen sprake van een winterstop.'

Standard zet met Mbaye Leye als trainer de competitie verder, Antwerp zoekt nog naar een nieuwe coach.Jacques Sys: 'Het lijkt typerend voor wat er dit seizoen is gebeurd: er wordt op vele plaatsen constant herbegonnen. Een nieuwe trainer betekent doorgaans een andere manier van werken, een andere filosofie, andere patronen. Zes maanden geleden hoorde je dat Leye nog niet klaar was om hoofdtrainer te worden, nu is dat kennelijk veranderd. Terwijl hij sindsdien niets meer deed en geen ervaring verzamelde.'Niet alleen bij Standard zit de beleidslijn vol kronkels, zeker als je wordt geconfronteerd met financiële grenzen. Leye verdient anderzijds wel een kans. Je hoorde vorig seizoen veel lof over hem, hij is intelligent, kent het voetbal, maar wel extreem gevoelig voor kritiek. Een trotse Afrikaan. Met die kritiek zal hij wel moeten leren omgaan. Want het punt is dat het probleem van Standard niet alleen bij Montanier zat, maar ook bij de samenstelling van de spelersgroep. Anderzijds werd er in het begin van het seizoen wel goed gevoetbald, tot de lijn die toen in de ploeg zat helemaal wegviel. Je moet afwachten of Leye dat kan rechttrekken.'Woensdag herneemt de competitie met de wedstrijd tussen Eupen en KRC Genk. Wat verwacht je van het vervolg van de competitie?Sys: 'Er zal in de eerste plaats zeer omzichtig moeten te werk gegaan worden met de spelers, die opeenvolging van wedstrijden kan anders tot blessures leiden. Eupen speelde vorige week dinsdag nog maar, daar was er helemaal geen sprake van een winterstop. Bij Beerschot is het al even dramatisch, de ploeg lijkt mentaal en fysiek leeg. Dat is niet abnormaal als je aan zo'n moordend tempo wedstrijden moet spelen, maar het is zeer jammer dat al het goede werk dat Beerschot is verricht door die overbelasting wordt vernietigd. Beerschot bracht echt kleur in deze competitie, geen eenheidsworst, geen spelers vastbinden, maar fris en onbevangen voetbal.'Ik ben verder benieuwd hoe Anderlecht verder evolueert, of er bij AA Gent nu echt andere lijnen zullen te zien zijn en hoe Bas Dost zich bij Club Brugge inpast. Nieuwe spelers zorgen daar duidelijk voor nieuwe impulsen. Kijk naar Noa Lang, op dit moment misschien wel de beste voetballer in onze competitie.'Intussen heeft Mathieu Van der Poel in het veldrijden de puntjes op de i gezet.Sys: 'Ik vind dat er in de wielersport zeer snel conclusies worden getrokken. Toen Van der Poel vorige week in Dendermonde door Wout van Aert op bijna drie minuten werd gereden, leek het alsof er een machtsoverdracht had plaatsgevonden. Terwijl zo'n slijkerige omloop Van Aert heel goed ligt en Van der Poel totaal niet.'Dat doet natuurlijk geen afbreuk aan die prestatie van Van Aert, maar op meer technische omlopen waarin Van der Poel met zijn versnellingen kan uitpakken, is hij gewoon beter. Ik denk dat Van Aert dat ook wel weet. Het valt me wel op dat hij minder crossen rijdt dan Van der Poel die bijvoorbeeld wedstrijden als in Bredene en Gullegem in zijn programma inbouwt. Je zou geneigd zijn om te denken dat hij daarin zijn startgeld wil opstrijken, maar van de andere kant is een wedstrijd zonder al te veel tegenstand voor hem niet veel meer dan een doorgedreven training.'