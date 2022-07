In het Bosuilstadion heeft Antwerp zijn nieuwste aanwinst Toby Alderweireld voorgesteld.

De 33-jarige Rode Duivel, die overkomt van Al-Duhail in Qatar, geeft aan heel blij te zijn om na een lange carrière in het buitenland nu in België en zijn thuisstad Antwerpen te kunnen spelen. 'Maar ik ben hier niet om uit te bollen', verzekert hij.

Alderweireld verscheen maandagochtend ook al een eerste keer op het trainingsveld bij The Great Old. 'De training is goed verlopen', stelt hij. 'Ik ben tevreden over mijn eigen gevoel, ik heb ook mijn best gedaan tijdens het tussenseizoen om fit te blijven. Met andere spelers om je heen spelen is weer even wennen, maar ik ben positief verrast over hoe goed het ging.'

De Rode Duivel verzekert dat hij 'niet op zijn retour' is en nog boordevol ambitie zit. 'Ik ben in mijn carrière tot nu toe gespaard gebleven van ernstige blessures en ik heb daar ook altijd veel voor gedaan, dus ik kan nog wel even mee', zegt Alderweireld. 'Het is nu aan mij om iedereen die eventueel zou twijfelen te laten zien dat ik topfit ben en niet naar hier gekomen ben alleen maar om bij mijn familie te zijn en in de zetel te zitten.'

Antwerp moet volgens Alderweireld komend seizoen 'bovenaan' eindigen. 'Er zijn verschillende goeie clubs in België, maar als je geen ambitie hebt moet je er niet aan beginnen', geeft hij aan. 'Ik besef wel dat de Belgische competitie een moeilijke is, en een erg fysieke. Het zal aan mij zijn om te tonen dat ik daar klaar voor ben.'

