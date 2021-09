De vader van Alessio Castro Montes zag zijn 24-jarige zoon succesvol omgevormd worden van nummer tien - in de jeugd van RSC Anderlecht en Standard - tot offensieve rechterflankspeler bij KAS Eupen en KAA Gent.

'Ik ben helemaal niet verbaasd door zijn ontwikkeling van Alessio bij Gent', opent vader Richard Castro Montes (55), die sinds 2003 fungeert als jeugdscout bij Standard en zo Zinho Vanheusden, Jérôme Déom maar ook Eliaquim Mangala aanprees bij de Rouches. 'Ik ken zijn kwaliteiten al achttien jaar; vanaf het moment waarop hij begon met voetballen. Dat Alessio uitgroeide tot een complete speler komt omdat hij over een goede motor beschikt en dit loopvermogen koppelt aan snelle tweevoetigheid en vista. Bovendien kan Alessio op verschillende posities worden ingezet. En als Limburger schrikt hij er niet voor terug om de mouwen op te stropen en veel te werken (lacht). Dan kom je al ver hé.'

Nooit opgeven

In februari verlengde de Limburger met Spaanse roots (door vader, zijn moeder is van Sint-Truiden) zijn overeenkomst in de Ghelamco Arena tot 2024. 'Alessio zit goed bij Gent, ook al weten we dat hij op termijn nog hogerop kan. Dat zeg ik heel oprecht', weet papa Richard. 'Maar hij moet zich eerst bewijzen in België. Daarmee bedoel ik concreet een echt vaste waarde zijn en minstens honderd wedstrijden op het hoogste niveau spelen. Het parcours van Timothy Castagne is daarbij interessant om te volgen. Ook een vechter, iemand die nooit opgeeft en altijd zijn best doet. Alleen is Alessio voor mij te braaf én constant eerlijk. Die persoonlijkheid kun je niet veranderen. Ik vind dat hij nog wat meer smeerlapje mag worden op het veld. Het dient niet altijd té beleefd te zijn.

'Hij moet zichzelf ook nog wat meer verkopen. (grijnst) Alessio is stil, hé. Maar Hein Vanhaezebrouck heeft graag karakterspelers, die het hoofd niet laten hangen en goed luisteren. Ik ben blij dat analisten Marc Degryse en Arnar Vidarsson vinden dat hij thuishoort bij de Rode Duivels. Dit zeg ik zonder schrik: Alessio heeft meer ervaring dan Hugo Siquet van Standard, hoor.'

Lees het volledige stuk over Alessio Castro Montes deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

'Ik ben helemaal niet verbaasd door zijn ontwikkeling van Alessio bij Gent', opent vader Richard Castro Montes (55), die sinds 2003 fungeert als jeugdscout bij Standard en zo Zinho Vanheusden, Jérôme Déom maar ook Eliaquim Mangala aanprees bij de Rouches. 'Ik ken zijn kwaliteiten al achttien jaar; vanaf het moment waarop hij begon met voetballen. Dat Alessio uitgroeide tot een complete speler komt omdat hij over een goede motor beschikt en dit loopvermogen koppelt aan snelle tweevoetigheid en vista. Bovendien kan Alessio op verschillende posities worden ingezet. En als Limburger schrikt hij er niet voor terug om de mouwen op te stropen en veel te werken (lacht). Dan kom je al ver hé.'In februari verlengde de Limburger met Spaanse roots (door vader, zijn moeder is van Sint-Truiden) zijn overeenkomst in de Ghelamco Arena tot 2024. 'Alessio zit goed bij Gent, ook al weten we dat hij op termijn nog hogerop kan. Dat zeg ik heel oprecht', weet papa Richard. 'Maar hij moet zich eerst bewijzen in België. Daarmee bedoel ik concreet een echt vaste waarde zijn en minstens honderd wedstrijden op het hoogste niveau spelen. Het parcours van Timothy Castagne is daarbij interessant om te volgen. Ook een vechter, iemand die nooit opgeeft en altijd zijn best doet. Alleen is Alessio voor mij te braaf én constant eerlijk. Die persoonlijkheid kun je niet veranderen. Ik vind dat hij nog wat meer smeerlapje mag worden op het veld. Het dient niet altijd té beleefd te zijn. 'Hij moet zichzelf ook nog wat meer verkopen. (grijnst) Alessio is stil, hé. Maar Hein Vanhaezebrouck heeft graag karakterspelers, die het hoofd niet laten hangen en goed luisteren. Ik ben blij dat analisten Marc Degryse en Arnar Vidarsson vinden dat hij thuishoort bij de Rode Duivels. Dit zeg ik zonder schrik: Alessio heeft meer ervaring dan Hugo Siquet van Standard, hoor.'Lees het volledige stuk over Alessio Castro Montes deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.