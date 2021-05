In de zomer van 2019 betaalde KAA Gent 1,2 miljoen euro voor Alessio Castro Montes (23). Vandaag valt hij niet meer weg te denken uit de basiself en dus werd hij beloond met een nieuw contract tot 2024. 'Nu is het altijd duidelijk wat er van mij wordt verwacht.'

Vruchtbare Haspengouwse grond hebben ze in Groot-Gelmen, een ontiegelijk klein dorp op enkele kilometers van Sint-Truiden. Rust regeert daar nog, je kunt er wandelen langs de vele boomgaarden en proeven van het fruit en van de Romeinse geschiedenis. Het is bij Gelmen VV dat Alessio Castro Montes in juni 2002 zijn eerste voetbalpassen zet. Een logische keuze, gezien ook de rest van de familie in de ban van de bal is. 'Mijn papa was er trainer en mijn broer Enriqo, die drie jaar ouder is, speelde er ook al', zei de rasechte Truienaar in december 2018 in Het Belang van Limburg, nadat hij op 9 december een basisplaats kreeg bij KAS Eupen tegen KAA Gent. 'Op mijn zevende ging ik naar Standard. Daar voetbalde ik zeven seizoenen, waarna ik naar Anderlecht trok. Ik speelde er samen met Youri Tielemans en Dodi Lukebakio. Op mijn achttiende belandde ik bij STVV. Het eerste jaar bij de beloften en het tweede jaar bij de tweede ploeg', zo schetste de Limburger met Spaanse roots zijn parcours. Debuteren op het hoogste niveau deed hij echter eerder al, nogal onverwacht. Op 7 mei 2016, op speeldag 6 in play-off 2, was het Chris O'Loughlin die Castro Montes thuis tegen Charleroi (0-3) een kwartier voor affluiten liet invallen. Een vervolg op die geringe speeltijd kwam er niet. Een transfervrij vertrek richting de Oostkantons volgde in de zomer van 2017. Bij STVV kozen Ivan Leko en diens opvolger Bartolomé Márquez López voor andere opties op de rechterflank. 'Van opleiding ben ik een offensieve middenvelder en een flankaanvaller', vertelde Castro Montes eind december 2018. Zijn eerste maanden in Eupen sprokkelde de technisch vaardige Limburger geringe speeltijd onder Jordi Condom Aulí en opvolger Claude Makelele (113 minuten in zeven duels). Nochtans had de dribbelsterke jongen een goede voorbereiding afgewerkt. Van Condom kreeg hij één basisplaats, tegen KV Kortrijk (1-2-verlies) op 12 augustus 2017. Na 72 minuten te hebben aangetreden als ... linksbuiten werd Castro Montes gewisseld voor Moussa Diallo. Het keerpunt kwam er op 9 december 2018, toen de voormalige Franse wereldkampioen voor de verplaatsing naar de Ghelamco Arena vaste rechtsachter Xavi Molina wou sparen. De Spanjaard stond, voor het thuisduel tegen Excel Mouscron, op vier gele kaarten. Makelele wilde geen risico's nemen, verloor in Gent met 2-0, maar had wel een nieuwe jonge speler met potentieel gelanceerd. Castro Montes bleef ook titularis in de kapitale 1-0-zege tegen de Henegouwers een week later. 'De coach had me in het begin van de voorbereiding al gesproken over het feit dat hij een rechtsback in me zag', vertelde hij 28 maanden geleden. 'Hij vroeg me of ik wilde omgevormd worden tot verdediger. Natuurlijk stemde ik toe.' De trein was vertrokken, want alleen tegen Zulte Waregem thuis (2-3) kwam hij niet aan de aftrap. Hij viel nog een kwartier in, als rechtsbuiten. Maar alweer tegen Charleroi, op de slotspeeldag van de reguliere competitie op 17 maart 2019, volgde een nieuwe mijlpaal. Hij maakte zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Castro Montes opende de score in een 1-2-overwinning. Na amper 39 wedstrijden en twee goals in de Jupiler Pro League legde KAA Gent na dat seizoen enigszins verrassend ongeveer 1,2 miljoen euro op tafel voor de seizoensrevelatie. Die lag dan nog onder contract tot 2020 bij de Panda's maar hij weigerde bij te tekenen. 'Alessio is een jonge Belgische speler die aanvallend werd opgeleid en pas recent de stap zette naar de rechtsachterpositie. Door zijn grote loopvermogen, goede techniek, aanvallende impulsen en vooral zeer goede mentaliteit heeft hij alle kwaliteiten om verder progressie te maken als moderne flankverdediger', verklaarde toenmalig sportief manager Peter Verbeke in juni 2019. De hamvraag luidde daarbij: zou dit talent zich na amper één complete jaargang bij de profs ook kunnen doorzetten bij een Belgische topclub? Het antwoord was ja, ook al fungeerde Castro Montes aanvankelijk als doublure voor de ervaren Zweedse international Mikael Lustig, die was overgenomen van Celtic. Met zijn uitstekende voorzet en diepgang hoopte men dat hij zich even snel en sterk zou ontwikkelen als Rode Duivel Thomas Foket, aangezien diens Franse vervanger Arnaud Souquet niet overtuigde. In de eerste competitiewedstrijd, weer tegen Charleroi, begon hij onder Jess Thorup in de viermansdefensie op rechts, omdat concurrent Lustig door fysieke problemen moest afhaken. Een verdienstelijk begin werd echter niet gevolgd door een zege, want in de slotfase maakten de Carolo's nog de 1-1. 'Ik had geen last van stress, maar misschien probeerde ik iets te veel de zaken te forceren', klonk het na afloop eerlijk. Castro Montes, wiens vader Ricardo als jeugdscout aan de slag is bij Standard - hij ontdekte onder meer Zinho Vanheusden - en daardoor als een perfect klankbord fungeert, werd geconfronteerd met een weerbots. Van midden september tot de match van 27 oktober 2019 op STVV zette de offensief ingestelde Deense coach hem zelfs even in de tribune.'Bij Eupen was elke wedstrijd een feest en zéker als we drie punten pakten', vertelde hij ons eind januari 2020. 'In Gent ligt de lat duidelijk hoger. Je wordt hier geconfronteerd met een constante druk. Maar dat is eigen aan een topclub. Het ritme is soms moordend, waardoor je rustmomenten leert in te bouwen. Omdat het team goed draaide, viel ik een tijdje uit de wedstrijdselectie van achttien. Een mentaal tikje. Gelukkig had ik daarover enkele goede gesprekken met onze coach, die open kaart speelde. Hij zei dat hij weinig redenen had om te veranderen. Ik begreep zijn standpunt. Het was dus aan mij om me via extra trainingswerk, vooral dan in de fitness, opnieuw in zijn gunst te knokken.' Het lukte, want het vorige seizoen in de Belgische competitie sloot hij af met twee doelpunten en vier assists, gespreid over 1384 minuten in 21 duels. 'Mijn niveau op training en de focus moesten gewoon naar omhoog', aldus Ales - zijn bijnaam in de spelersgroep. 'Via een aantal pittige invalbeurten zorgde ik toch voor meerwaarde. Met mijn actieve speelstijl blies ik een nieuwe wind in de ploeg en zo volgde een vaste plek in de basiself. Het bewijs dat ik door een leerproces moest gaan om mezelf te profileren. Ik kreeg ook al mijn kans op de 8, maar mijn toekomst ligt toch op de rechtsachter. Daar kan ik mijn offensieve impulsen volgen. Als ik mijn rechtstreekse tegenstander ertoe dwing om altijd achter mij aan te hollen, zal hij de frisheid missen in zijn acties. Ik werd steeds belangrijker. Ook de stilstaande fases mag ik al af en toe voor mijn rekening nemen. Als nieuwkomer is dat niet evident. Ik volgde al veel intensieve individuele sessies bij Thomas Matton om mijn traptechniek nog verder te optimaliseren.' Dit seizoen begon minder goed voor Castro Montes door een coronabesmetting. Maar hij won de concurrentiestrijd van Jordan Botaka, die in januari werd verhuurd aan Charleroi. De laatste weken, bij de ultieme eindsprint naar de zevende plaats in de reguliere competitie, toonde Castro Montes zich een sterkhouder. In een andere positie, iets hoger vanop rechts, waar hij met zijn infiltraties voor constant gevaar zorgde en efficiëntie toonde. 'Ik ben zeker tevreden', sprak de marathonman na de 2-7-zege op Zulte Waregem, met twee treffers van hem. 'Natuurlijk verbaasde het me zelf ook een beetje dat ik nu al zo ver sta in mijn evolutie. Ik voel me héél goed bij Gent. Nu is het altijd duidelijk wat er van mij wordt verwacht. En nog belangrijker: wat niet. Voordien legde ik de lat soms te hoog. Als ik te weinig in het spel kwam, probeerde ik te veel de bal op te eisen en wilde ik verdedigend alles doen.' Dat ontging ook Hein Vanhaezebrouck niet, die graag spelers met potentieel boetseert en klaarstoomt voor een hoger niveau. 'Alessio is veel belangrijker als hij niet altijd moet verdedigen en kan aanvallen. Hij kan geweldig naar binnen snijden. Ik ben heel blij voor Alessio dat hij daarin slaagt. Ik zie ook dat Alessio als meer vooruitgeschoven pion vanaf de rechterkant op die manier een hoger rendement haalt.' Met een viermansverdediging in zijn rug kan Castro Montes zich duidelijk uitleven met rushes en acties. 'Ik moet me minder concentreren op het defensieve aspect en kan daardoor meer energie in het aanvallende compartiment steken', bevestigde hij in het Regenboogstadion. 'Dat geeft een aangenaam gevoel, dat we moeten meenemen naar de play-offs. Daar kan echt alles. In een goede dag kunnen we elke tegenstander aan.'