Vanavond hervat de Jupiler Pro League met Club Brugge-KV Oostende. In aanloop daarvan sprak Eleven Sports met Alexander Blessin. Hij had het daarin onder meer over Philippe Clement en Jack Hendry.

Hoe zou je de speelstijl van Philippe Clement omschrijven?

Alexander Blessin: 'Eerst en vooral: ik ben een fan van Philippe Clement. Als mens is hij super. Hij stuurde me vorig seizoen een berichtje toen ik verkozen werd tot Coach van het Jaar. Dat was een geweldige eer. Ik bedank hem daar enorm voor, hij is heel vriendelijk.'

'Als je twee keer op rij de competitie wint zoals hij het gedaan heeft, is dat indrukwekkend. Aan de ene kant is er de kwaliteit van zijn spelers, maar je moet er ook in slagen om die naar het veld over te brengen. Daar zie je de kwaliteiten van een goeie trainer.'

'Het zijn niet de individuen die een titel pakken, maar de ploegen. Dat is voor een groot deel zijn werk en zijn rol als trainer van Club Brugge.'

Wat is zijn kracht volgens u? Die individuen in een ploeg laten spelen?

Blessin: 'Ik denk dat hij een kalm persoon is. Als het moeilijk wordt, kan hij ook exploderen als een vulkaan. Hij is heel authentiek, hij speelt geen rol. Dat is een goeie houding als coach.'

Jack Hendry verruilde KV Oostende voor Club Brugge. Heeft hij het potentieel om daar te slagen?

Blessin: 'Dat heeft hij. We moeten eerlijk zeggen dat Jack Hendry nooit bij een 'kleine club' als Oostende beland zou zijn als hij bij Celtic zijn blessure niet gehad had. Het was belangrijk voor hem om het ritme terug te vinden. Hij is bij de Schotse nationale ploeg geraakt en heeft het EK gespeeld. Dat was goed voor hem.'

'Als je een bod van zo'n club krijgt, zijn er een aantal redenen om dat aan te nemen. Het geld is altijd een reden. Meedoen in internationale competities en ook in de Champions League ook. Je moet daar eerlijk over zijn. Hij moest het doen.'

Bekijk het hele interview vanavond op Eleven Sports.

