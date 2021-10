Vorig jaar ging KV Oostende alles voor de wind en leek het even dat coach Alexander Blessin zou vertrekken. In Sport/Voetbalmagazine vertelt hij waarom hij bij de kustploeg bleef.

De betere spelers zijn weg, de trainer niet, terwijl u ook kon vertrekken. Waarom bent u hier nog?

Alexander Blessin: 'Voor mij is het belangrijk dat ik ergens kan doen wat ik wil doen. Bij een aantal clubs was dat niet het geval. Ik voel dat ik hier nog fouten mag maken zonder daar meteen voor bestraft te worden. Wat is het nut om nu naar een club te gaan die de ambitie heeft om bovenin mee te spelen, maar waar ik meteen onder vuur lig na twee nederlagen? Als zich geen club meldde waar ik me goed bij voelde, hoefde ik hier niet weg. De enige ploeg die me interesseerde, was Sheffield United, omdat het Engelse voetbal me fascineert. Zonder de Brexit was er een kans dat ik die stap zou hebben gezet.'

Naar Standard wilde u niet?

Blessin: 'Standard is een fantastische club met enthousiaste supporters en een goeie jeugdwerking, maar het moment moet ook kloppen. Ik ben geen brandweerman. Ik heb mijn voorbereiding nodig om een ploeg naar mijn hand te zetten.'

Hier blijven was wel een risico: u kunt moeilijk beter doen dan vorig jaar.

Blessin: 'Ik vind ons niet zo sterk als vorig seizoen; we staan nog niet waar ik wil staan. We missen nu bijvoorbeeld de snelheid van Fashion Sakala. Dus moeten we nu anders voetballen. En hard werken. Als iedereen zijn beste niveau nastreeft en we niet in de degradatiezone belanden zullen we het dit jaar fantastisch gedaan hebben. Als we daarbij ook nog eens opnieuw een herkenbare speelstijl brengen, en eventueel weer één of twee spelers kunnen doorverkopen, zou dat top zijn.'

Vorig jaar was KVO de revelatie, maar nu bent u weer aan een half mirakel bezig, met een halve nieuwe ploeg. Wat is uw geheim?

Blessin: 'Deze voorbereiding was nog zwaarder dan die van vorig jaar, met slechts vijftien spelers in het begin. Dan heb je twee mogelijkheden: je kunt gaan zeuren of net harder gaan werken. Ofwel geef je je gewonnen, of je staat op en bekijkt alles positief in plaats van het glas slechts half vol te zien.'

Kunt u zich voorstellen dat u op een dag aan de slag gaat bij een club die op een andere manier voetbalt, die bijvoorbeeld zweert bij balbezit?

Blessin: 'Als mijn principes daar overeind kunnen blijven. Manchester City speelde op Club perfect de tegenpressing: het verdedigde naar voren, maar had ook vaak de bal. Mijn principe is en blijft: ik wil zo snel mogelijk de bal hebben, zodat ik er dan ook iets creatiefs mee kan doen.'

Lees het volledige interview met de coach van KV Oostende deze week in Sport/Voetbalmagazine.

