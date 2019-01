Alexis Saelemaekers: 'Ik ben geen dikkenek'

De vaste klanten van Les Jeux d'Hiver, een heel select restaurant en danstent in het Brusselse Ter Kamerenbos, kijken al lang niet meer op wanneer bij het ochtendgloren vanuit het niets twee schimmen tevoorschijn komen op het parkeerterrein. Het is de vaste ontmoetingsplaats van Alexis Saelemaekers en zijn mentor Jean-François Lenvain, voormalig hoofd van de sociale cel van Anderlecht, wanneer ze een duurloop houden. 'Op mijn vrije dag ga ik graag lopen', zegt Saelemaekers. 'Voor mij is dat een vorm van ontspanning. Met een kwinkslag zegt Jean-François dat ik heel de nacht zou kunnen feesten in Les Jeux d'Hiver en daarna mijn roes kan uitslapen in de auto in afwachting van onze jogging.'

...