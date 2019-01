Alexis Saelemaekers: 'Vanhaezebrouck was voor mij de ideale trainer om te debuteren in eerste'

Alexis Saelemaekers over...

... zijn beste maatje Albert Sambi Lokonga:

'Vanaf de eerste ontmoeting zat het goed tussen ons. We zijn tegenpolen en net daarom vullen we elkaar perfect aan. Ik ben hyperactief en ik ben altijd op zoek naar actie. Ik handel eerst en pas daarna denk ik na. Albert is meer het bedachtzame type. Het lijkt alsof hij de hele tijd aan het reflecteren is. Onze families zijn stilaan ook naar elkaar toegegroeid. Met de feesten was het de bedoeling dat we samen Kerstmis zouden vieren, maar het is er niet van gekomen.

'Om maar te zeggen: ik beschouw Albert als een broer. Hij is de gast op wie ik kan rekenen in de kleedkamer. Ik geef hem tips en hij mij. Albert, die heel gelovig is, heeft van mij zelfs een praktiserende christen gemaakt. Op tornooien of wanneer we bij elkaar bleven slapen, sprak hij mij aan over God. Van thuis uit heb ik geen religieuze opvoeding gekregen, maar langzamerhand begon ik de grote principes van de christelijke godsdienst te onderschrijven. Het discours van Albert over God sprak mij aan en hij heeft mij getoond hoe het geloof hem had geholpen om enkele zware momenten door te komen.

'Er bestaan geen slechte gelovigen, maar ik heb behoorlijk wat in te halen. Daarom ga ik regelmatig naar de kerk, lees ik de Bijbel, bid ik thuis op mijn eentje en probeer ik de zaken die Albert mij heeft aangeleerd in het echte leven om te zetten. Met mijn ouders hebben we nog niet gediscussieerd over mijn geloofsovertuiging, maar ik weet dat ze mijn keuze respecteren.'

... de strenge hand van Emilio Ferrera:

'Ik wil het debat niet verder aanzwengelen - er is in het verleden al genoeg controverse geweest - maar de komst van Emilio Ferrera is heilzaam geweest voor mij. Een paar trainers hadden mij al op rechts getest, maar ze zochten nog naar mijn beste positie. Het is Ferrera die mij als eerste liet blijken dat ik zijn vaste rechtsback zou worden en hij is daar niet meer van afgestapt. Ik had eindelijk een positie in het team waar ik mij op kon concentreren en dat heeft mijn leerproces versneld.

'Hij kent zijn vak. In een uur had ik meer van hem geleerd op tactisch vlak dan na enkele maanden onder een andere trainer. Hij voerde een systeem in dat we nog nooit hadden gezien. Toen we na twee maanden alles tot in de puntjes beheersten, speelden we fantastisch voetbal in de competitie. We staken erbovenuit, we klopten Genk met 5-0 en Standard met 3-0, en werden kampioen.

'Er werd hem vaak verweten dat hij op menselijk vlak tekortschoot, maar bij de jeugd heb je een strenge hand nodig. Het is mede door Ferrera dat Amuzu, Sambi Lokonga en nog anderen nu in de A-kern zitten. We moeten hem allemaal erkentelijk zijn.'

... het ontslag van Hein Vanhaezebrouck:

'Hij had zijn ideeën en stapte er niet van af. Er ontstond verwarring tussen de spelers en de coach en dat zag je op het veld. Een negatieve spiraal doorbreken doe je niet in een vingerknip. Dat lukt nog als het twee of drie matchen tegenzit, maar zeven matchen trek je niet zomaar recht. Je krijgt dan een situatie waarin elke speler begint te piekeren. Over zijn eigen capaciteiten. Over alles eigenlijk.

'Op vlak van communicatie kan ik hem niets verwijten. Na een match nam hij mij soms apart en we analyseerden samen enkele spelfases. En ik was zeker niet de enige jonge speler met wie hij individuele wedstrijdbesprekingen hield. Voor mij was Vanhaezebrouck dus de ideale trainer om te debuteren in eerste klasse. Hij is een van de mensen die mij het meest heeft geholpen bij mijn ontwikkeling als voetballer.'