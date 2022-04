Je hoort hem nooit klagen of zichzelf bewieroken. Alfred Schreuder doet gewoon zijn werk.

Interviews heeft Alfred Schreuder sinds zijn aankomst in Brugge nog niet gegeven. Het is alsof hij daarvoor, net zoals een aantal andere trainers, geen tijd heeft. De Nederlander beperkt zich tot de persconferenties na de wedstrijd en tot een perspraatje voor de match. Hij doet dat rustig en beheerst. En heel zakelijk. Over andere dingen dan het wedstrijdgebeuren zelf praat hij niet.Alfred Schreuder heeft er geen behoefte aan om zichzelf te verkopen. Hij staat niet druk te doen langs de lijn, uit zijn mond hoor je nooit ronkende uitspraken. Schreuder is wat dat betreft een atypische Nederlander. Hij lijkt wat kleurloos door het leven te stappen. Niets is echter minder waar. Binnen de spelersgroep gedraagt hij zich wel met een zekere flair. Hij hakt moeilijke knopen door, hij kijkt niet naar namen. Schreuder heeft de groep perfect in de hand en combineert een groot inlevingsvermogen met kordaatheid. Luisteren doet hij wel. Maar de beslissingen neemt hij zelf. Hij heeft een heel sterke persoonlijkheid. Zijn bevlogenheid, zijn bagage, het maakt indruk op de spelers. Schreuder traint veel op balbezit. Dan stoot je voetballers doorgaans niet tegen de borst.Opvolger Ten Hag?Alfred Scheuder is een van de kandidaten om Erik ten Hag bij Ajax op te volgen. De straks naar Manchester United vertrekkende trainer heeft zich onlangs, als zoveelste in de rij, positief uitgelaten over zijn voormalige assistent. Hij noemde Schreuder een uitstekende veldtrainer die hem in het eerste jaar zeer heeft geholpen om Ajax op het juiste spoor te zetten en over veel vaardigheden beschikt op het gebied van training en coaching.Als je alle verhalen over Alfred Schreuder leest, lijkt hij wel een onopvallende topper. Ronald Koeman nam hem mee naar Barcelona nadat Julian Nagelsmann eerder had geprobeerd om hem van Hoffenheim naar Bayern München te halen. Bij de Catalaanse club loofde zelfs Lionel Messi zijn moderne trainingen. Vreemd dat de 49-jarige Schreuder nog maar twee keer hoofdtrainer was. Bij FC Twente, een club die in brand stond vanwege de precaire financiële situatie. En bij Hoffenheim. Daar heeft hij onder Julian Nagelsmann een enorme ontwikkeling doorgemaakt.Door alle ervaringen te mengen en met eigen inzichten te overgieten staat er nu een zeer competente trainer. Zondag wil hij met Club Brugge op Anderlecht zijn zegereeks verderzetten. Of beter: de zegereeks van Club Brugge. Schreuder spreekt weinig in de ik-vorm. Als blauw-zwart onder zijn leiding kampioen wordt, dan zal dat niettemin zijn status verhogen. Het zou een mooie binnenkomer zijn bij Ajax.