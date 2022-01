Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend.met Club Brugge, Anderlecht en bondscoach Martinez.

Alfred Schreuder miste zijn intrede bij Club Brugge niet.'Een overwinning thuis tegen STVV is natuurlijk geen wereldprestatie. Alfred Schreuder heeft een paar verschuivingen gedaan en een ander systeem geïnstalleerd. Met drie verdedigers en Ruud Vormer als verdedigende middenvelder. En met Bas Dost in de spits. Maar tot spetterend voetbal leidde dat niet.''Integendeel zelfs. Er zat te weinig tempo in het spel, er waren weinig kansen, er werd te veel in de breedte gespeeld, ook al wil Schreuder rust aan de bal en niet constant die diepe, lange bal. Niettemin zat er heel weinig verrassing in het spel. Wat dat betreft heeft Schreuder nog werk bij Club. Veel werk. Maar dat weet hij natuurlijk zelf ook.''Opvallend was wel dat Club amper kansen weggaf. Dat was een van zijn eerste werkpunten, Club had 28 goals geïncasseerd, evenveel als Cercle. Maar ook hier is STVV geen maatstaf. Het zal afwachten zijn tot wat de andere accenten in de toekomst gaan leiden.''Club wil absoluut de titel. En het ziet intussen dat Union niet in mekaar stuikt. Al staan die nu wel voor vier lastige matchen: thuis tegen KRC Genk, op Club Brugge, thuis tegen Anderlecht en naar Antwerp. Maar het is wel opmerkelijk met welke onverstoorbaarheid de ploeg voetbalt.'Anderlecht liet dan weer twee punten liggen tegen Standard waarmee de opmars van voor Nieuwjaar is gestopt.'Het zal de strijd om de vierde plaats heel spannend maken, KAA Gent geraakte ook al niet voorbij KV Kortrijk. Anderlecht heeft dat puntenverlies aan zichzelf toe te schrijven, het had genoeg kansen om het verschil te maken. En Standard was onmondig. Toch is het opvallend dat de Rouches gelijkspelen op Club Brugge en op Antwerp zelfs gingen winnen.''Het maakt allemaal deel uit van deze grillige competitie. Met één constante: Beerschot geraakt maar niet uit het slop. Dat je op KRC Genk verliest moet je incalculeren, maar ze waren daar wel ontzettend zwak. Hoe los je zoiets op? Door nog maar eens van trainer te wisselen? Dat is geen garantie op een ommekeer.''Bij KRC Genk is het resultaat van die trainerswissel wel zichtbaar. Als er een trainer is die op korte termijn iets kan veranderen, dan Bernd Storck. Al is zijn manier van werken voor velen even schrikken. Maar hij is wel zeer duidelijk. En uiteindelijk is dat het gemakkelijkste voor iedereen.'Roberto Martínez wordt genoemd als mogelijke trainer van Everton dat zondag Rafael Benítez ontsloeg.'Het valt me op dat de naam van Martínez de voorbije maanden bij wel meer clubs is genoemd, destijds zelfs bij Barcelona. Maar het werd nooit concreet, het waren uiteindelijk niet meer dan geruchten. Nu zouden er wel contacten geweest zijn.''Afwachten wat het wordt. De voetbalbond wil Martínez kennelijk niet kwijt, op minder dan een jaar voor het WK zou het inderdaad niet simpel zijn om een nieuwe bondscoach te vinden. Anderzijds: komt er geen sleet op de samenwerking na ruim vijf jaar Martínez? Hij is er niet in geslaagd een hoofdprijs te winnen en zo onaantastbaar als in het begin is hij niet meer. Anderzijds ligt hij wel goed in de spelersgroep. Maar dat kan natuurlijk niet het criterium zijn om al dan niet met iemand door te gaan.'