De Iraniër van Charleroi had een uitgebreide babbel met Sport/Voetbalmagazine. Daarin blikt hij ook terug op de periode dat Marc Wilmots bondscoach was van de Iraanse nationale ploeg.

Ali Gholizadeh is een van de uitblinkers van seizoensrevelatie Charleroi. De Karolo's staan met 19/21 aan kop in de Jupiler Pro League en dat is niet in het minst te danken aan de Iraniër, die al 1 doelpunt en 3 assists achter zijn naam heeft na zeven speeldag. Ondertussen lopen er ook wel al wat landgenoten van hem rond bij Charleroi. Tijdens een groot interview met hem deze week vroegen we dan ook wie er nu eigenlijk het beroemdste is in Iran: Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh of Mehdi of Mogi Bayat? Of nog een andere Iraniër uit de Belgische competitie?

Ali Gholizadeh: 'Goeie vraag... (lacht) Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat het Kaveh is, net omdat hij de gelegenheid heeft gehad om die fameuze derby van Teheran te spelen met Esteghlal. Maar onderschat ook de populariteit niet van spelers als Ali Mohammadi van Gent of Alireza Beiranvand van Antwerp, die bij ons ook international zijn. Anderzijds wekt het traject van Mehdi Bayat ook verbazing in Iran. Een Iraniër aan het hoofd van de Belgische voetbalbond, dat is onwaarschijnlijk. En daar is echt wel de nodige aandacht voor in Iran. Maar nogmaals: de beroemdste is zeker Kaveh.'

Precies daarom ook verbaasden we ons erover dat Marc Wilmots, toen hij tussen mei en december 2019 bondscoach van Iran was, jullie niet het vertrouwen gaf toen de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar van start gingen. Hoe kijk jij aan tegen de periode van Wilmots als bondscoach?

Gholizadeh: 'Ik heb niks te zeggen over Marc Wilmots. Alleen maar dat hij niet graag gezien is in Iran. Je zult niet snel iemand vinden die iets goeds over hem te vertellen heeft. Er was veel te doen om het financiële aspect van het geschil tussen de Iraanse voetbalbond en Marc Wilmots, maar los daarvan spraken ook de resultaten niet in zijn voordeel. Onder zijn trainerschap speelden we twee belangrijke wedstrijden, tegen Bahrein en Irak, en we verloren ze allebei.'

'Maar ik heb nooit ergens over geklaagd. Ik ben niet iemand die vindt dat hij hier of daar recht op heeft en het feit alleen al dat ik werd opgeroepen voor de nationale ploeg van mijn land was al een eer. Ik vroeg dus niet om titularis te zijn. Maar als een coach niet wint, is het maar terecht dat men zich afvraagt of hij wel de juiste keuzes heeft gemaakt. Wat die twee wedstrijden betreft die we moesten winnen, was het verrassend dat hij Kaveh slechts één minuut speeltijd heeft gegund. En mij geen! Ik ben ervan overtuigd dat wij de ploeg iets hadden kunnen bijbrengen als we hadden mogen spelen...'

Lees het volledige interview met Ali Gholizadeh in Sport/Voetbalmagazine van 30 september of in onze Plus-zone.

