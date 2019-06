Voetbalclub KV Mechelen, zijn vier veroordeelde clubbestuurders en de tussengekomen supportersverenigingen van Malinwa hebben bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beroep aangetekend tegen de sanctie die hen op 1 juni werd opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond. Dat vernam Belga maandag.

KV Mechelen werd voor zijn aandeel in mogelijke beïnvloeding van de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren op 11 maart 2018 bestraft met een degradatie naar 1B (met aftrek van 12 punten over twee periodes), alsook een uitsluiting van Europees voetbal en een verbod op deelname aan de Croky Cup.

Dat Malinwa beroep aantekent, is sinds vrijdag bekend. De club houdt zijn onschuld staande en stelt ook dat de degradatie onmogelijk is op basis van het bondsreglement. Joris Van Cauter, de advocaat van financieel directeur Thierry Steemans (10 jaar schorsing), bevestigde eerder al in beroep te zullen gaan.

Ook Johan Timmermans (10 jaar schorsing) heeft intussen verhaal ingediend bij het BAS tegen 'wat hij ervaart als een onrecht, dit zowel wat betreft de tot nu toe gevoerde procedure als de beoordeling van de grond van de zaak'. Dat meldde zijn advocaat Patrick Waeterinckx in een korte reactie.

Olivier Somers, die wordt gezien als een van de architecten van de matchfixing, tekende eveneens beroep aan tegen zijn schorsing van 10 jaar. 'Hij heeft niets te maken met de poging tot matchfixing die de heer Dejan Veljkovic blijkbaar ondernemen heeft. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat de tuchtcommissie in zijn beslissing ons verweer zelfs niet onderzocht heeft', zegt Somers' advocaat Peter Roosens.

Van de Mechelse veroordeelden laat ten slotte ook Stefaan Vanroy (zeven jaar schorsing) weten in het verweer te gaan. Tekenden ook beroep aan: Malinwa supportersorgaan en KV Mechelen Support, zo bevestigde hun advocaat Tim De Hertogh. Beide verenigingen lieten zich in de tuchtprocedure registreren als vrijwillig tussenkomende partij.

Ook de Mechelse supporter Aico Luypaert, die als eenling tussenkwam, legde vrijdag een arbitrageverzoek neer, aldus zijn advocaat Nicolas Janssens. 'De motivering van de Geschillencommissie Hoger Beroep is schromelijk onvoldoende en juridisch meermaals onjuist', liet meester Janssens optekenen. Eerder kondigden Lokeren en Tubeke een procedure aan bij het BAS. Dat arbitragehof zal de zaak eerstdaags opnieuw inleiden met alle betrokken partijen.

Bondsparket niet in beroep tegen vrijspraak Waasland-Beveren

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal geen verzoekschrift neerleggen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep in het tuchtdossier rond KV Mechelen/Waasland-Beveren aan te vechten.

Waasland-Beveren ging na het onderzoek vrijuit, en zijn bestuurders werden ofwel vrijgesproken of kregen een mildere sanctie dan gevraagd door het Bondsparket. Ook voetballer Olivier Myny en spelersmakelaars Evert Maesschalck, Thomas Troch en Walter Mortelmans kwamen er vanaf met een lichtere straf dan in de vordering werd geëist.

Het Bondsparket had nog tot en met maandag de mogelijkheid om desgewenst beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar 'heeft geen elementen aangetroffen in de beslissing van 1 juni die volgens het Bondsparket anders hadden moeten worden beoordeeld'. En dus vertrekt er vanuit het Bondsparket geen verzoekschrift tot arbitrage.