De Pro League moet vrijdag op een zoveelste belangrijke algemene vergadering liefst een twintigtal agendapunten afhaspelen. Het aantal ploegen dat volgend seizoen in 1A voetbalt, het bijhorende competitieformat en een mogelijk uitstel van de competitiestart behoren tot de heetste hangijzers.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) velde begin juli zijn oordeel in het proces dat Waasland-Beveren had aangespannen tegen de beslissingen genomen door de Pro League op 15 mei. Bij een meerderheid van 84 procent was toen definitief beslist het voetbalseizoen 2019-2020 stop te zetten na 29 van in totaal 30 speeldagen. De Waaslanders waren het kind van de rekening, want er werd vastgehouden aan een competitieformule met 16 ploegen zonder Waasland-Beveren, maar met Beerschot, OHL of zelfs Westerlo. Nadat eerst de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) wel problemen zag in de constructie zij het onvoldoende om voorlopige maatregelen te treffen, vernietigde het BAS de beslissingen die de degradatie van Waasland-Beveren verplichtten.

In het vonnis, dat werd uitgesproken enkele uren na de kalendervoorstelling door de Pro League en Eleven Sports, haalden de arbiters onder meer de ongelijke afwikkeling tussen 1A en 1B aan. In de eerste competitie werd de slotspeeldag immers niet meer afgewerkt, maar de 1B-finale wel. De advocaten van de Pro League interpreteerden het vonnis alsof het verschil in afwikkeling tussen beide onvoldoende gemotiveerd werd en planden op 31 juli de door het BAS vernietigde beslissingen opnieuw ter stemming voor te leggen.

Dit keer met uitgebreide motivering. Maar de uitspraak van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde, die in kortgeding besliste dat Waasland-Beveren opgenomen moest worden in de 1A-kalender op straffe van een dwangsom van 2,5 miljoen euro per afgewerkte wedstrijd, zet die strategie een pad in de korf. Door de verschillende juridische uitspraken lijkt het onwaarschijnlijk dat de Pro League vasthoudt aan een formule met zestien ploegen in 1A.

Wat zijn de opties?

Een nietigverklaring van het seizoen 2019-2020 zou dat wel kunnen bewerkstelligen, maar dat levert ongetwijfeld nieuwe procedures op. Club Brugge zou dan zijn titel verliezen. De mogelijkheid om de competitie te annuleren met behoud van landskampioen en verdeling van Europese tickets kan nog, maar ook in dat scenario verliezen Beerschot en OHL alle kans op promotie. Beide clubs zullen zich daar niet zomaar bij neerleggen.

De Jupiler Pro League aanvatten met 17 ploegen, inclusief Waasland-Beveren en Beerschot/OHL/Westerlo is evenmin een ideale oplossing. Rechtenhouder Eleven Sports heeft bezwaren, maar ook Cercle Brugge, Beerschot, STVV en OHL lieten alvast agenderen dat ze dan meteen een stemming voor een Jupiler Pro League met 18 ploegen eisen.

Dat brengt ons naadloos bij de op dit moment meest waarschijnlijke piste, namelijk een competitie in 1A met 18 teams inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot. Dat scenario is de weg met de minste weerstand en lag aan de vooravond van 15 mei ook op tafel, maar werd toen niet weerhouden. De Pro League haalde destijds aan dat er onvoldoende draagvlak voor was. Toen al werd rekening gehouden met een tweede golf van het coronavirus, en was het wenselijk zo weinig mogelijk speeldagen te hebben om enige marge in te bouwen.

Mocht het scenario met 18 ploegen een tweederdemeerderheid (80 procent) halen op de algemene vergadering, moet ook nog beslist worden of dat aantal voor één, twee of drie seizoenen aangehouden wordt en in welke vorm de play-offs zullen doorgaan. Enkele kleinere clubs vrezen volgend seizoen te zakken naar 1A als er plots twee of drie degradanten moeten zijn. Bovendien moet er dan ook een oplossing gevonden worden voor 1B. Uitgaande van 18 ploegen in 1A resten er nog maar zeven clubs die beschikken over de 1B-licentie. Mogelijk kan de instroom van beloftenteams soelaas brengen, al staan maar weinig voetbalclubs daarvoor te springen.

Waasland-Beveren liet pro forma ook een eventuele stemming agenderen over formats met 19 (inclusief Westerlo) en 20 ploegen (inclusief Westerlo en Union), maar die pistes worden weinig kansen toegedicht. Zeker niet nu het coronavirus opnieuw aan kracht wint.

Uitstel?

Veel tijd heeft de Pro League niet om de finale knoop door te hakken, want in principe barst op 8 augustus het voetbalgeweld in 1A opnieuw los. Tenzij er natuurlijk beslist wordt om de competitiestart met enkele weken uit te stellen. Beerschot en OH Leuven vragen daar alvast een stemming over.

Het verbod op contactsport in Antwerpen en de heropflakkering van het coronavirus zijn nog twee goede argumenten om het Belgisch profvoetbal nog wat langer on hold te zetten. Eerder besliste ook Voetbal Vlaanderen al om wedstrijden tot eind augustus te verbieden.

Andere issues

In de marge van dit alles vroeg Cercle Brugge een overzicht van alle juridische kosten waarmee de Pro League opgezadeld werd inzake démarches tegen de eigen leden.

Er zal ook gediscussieerd worden over een studie van professor Christophe Ley (Universiteit Gent) van het Center for Statistics met betrekking tot de compensatiegelden.

