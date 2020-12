De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag de dossiers van alle clubs in zowel 1A als 1B bij de jaarlijkse tussentijdse evaluatie positief beoordeeld. Alle clubs voldeden aan de licentievoorwaarden, zo bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Belga.

Tijdens de maanden november en december van elk seizoen oefent licentiemanager Nils Van Brantegem een tussentijdse controle uit op de perfecte uitvoering van financiële verplichtingen. Zo moeten de 25 profclubs clubs onder meer kunnen bewijzen dat ze de lonen aan spelers, leden van de technische staf en personeel uitbetaald hebben, dat ze alle belastingen betaald hebben en dat de huur voor stadion en trainingsfaciliteiten ingelost is. Wie niet aan de tussentijdse voorwaarden voldoet, kan daarvoor bestraft worden met een boete of zelfs een transferverbod. Maar de Licentiecommissie moest dit jaar geen straffen opleggen. Ondanks de coronacrisis kwamen alle profclubs de tussentijdse controle door.

De Pro League reageert tevreden op het nieuws. 'Uit de rapporten van het Licentiedepartement bleek dat elke club de bepalingen heeft nageleefd zodat geen enkele club gesanctioneerd wordt met een tussentijds transferverbod', klinkt het in een communiqué. 'Gezien de zware financiële impact van Covid-19 op de clubs is dit een positief signaal en een bevestiging van het grondige werk van de clubs om een duurzame koers te varen, ondanks de onzekerheden en uitdagingen in deze weinig evidente periode.'

