Alle sportcompetities worden opgeschort tot 31 juli, dat maakte premier Sophie Wilmès woensdag bekend. Dat betekent ook dat het huidige seizoen van de Jupiler Pro League niet meer zal kunnen hervatten.

De huidige competitie (2019-2020), met Club Brugge als autoritaire leider, werd begin maart stilgelegd na de 29e speeldag. De Pro League besliste vervolgens het seizoen niet meer te hervatten maar de algemene vergadering waarop dat besluit moet worden bekrachtigd, werd nadien verschillende keren uitgesteld in afwachting van meer duidelijkheid vanuit de overheid en de behandeling van de vele licentiedossiers door het BAS. Als nieuwe datum ligt nu vrijdag 15 mei op tafel.

Als de competitiestop wordt bevestigd, lijkt het heel aannemelijk dat Club Brugge (voor de zestiende keer) als kampioen zal worden aangeduid. Wel is het dan afwachten hoe de Europese tickets worden verdeeld, wordt er bijvoorbeeld nog een Bekerfinale georganiseerd, en welke teams volgend seizoen in 1A en 1B uitkomen. Er moeten immers ook nog knopen worden doorgehakt in verband met het competitieformat en er is nog de terugmatch in de promotiefinale van 1B.

Of er begin augustus opnieuw kan worden gespeeld, is nog afwachten. 'Het enige wat voorlopig vast staat, is dat er niet gesport zal worden tot 31 juli', vertelde Vlaams minister-president Jan Jambon aan VRT. 'Dat moet ook zo gelezen worden en de mensen moeten nu niet denken dat er sowieso zal kunnen worden gevoetbald op 1 augustus. Voetbal is een contactsport, het is niet gezegd dat het voetbal weer van start kan gaan na 1 augustus. Het voorstel van de verschillende sportministers ligt nu bij de GEES en zij gaan binnenkort meer info kunnen geven.'

Met het speelverbod tot en met minstens 31 juli is de Pro League nu alvast beter gewapend tegen een eventuele claim van rechtenhouder Telenet om een deel van het tv-geld terug te eisen nu de play-offs niet meer zullen worden afgewerkt. Net als in Nederland en Frankrijk geldt nu immers een situatie van overmacht.

'Bekerfinale kan nog in augustus'

Pro League-voorzitter Peter Croonen reageerde in VTM Nieuws op de opschorting van alle sportcompetities. 'Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Ik vermoed dan ook dat de Algemene Vergadering van de Pro League niets anders zal kunnen dan vaststellen dat we de competitie niet kunnen hernemen.'

Voor 3 augustus wil de Europese voetbalbond UEFA de verschillende namen kennen die zullen meedoen aan de Europese competities. Bij ons is het nog niet duidelijk of de finale van de beker zal plaatsvinden, waar ook nog een ticket voor de groepsfase van de Europa League aanhangt. Kan die nog gespeeld worden. 'Het is zeker niet onmogelijk dat die begin augustus nog doorgaat, maar we moeten het beter bekijken.'

Croonen hoopt het nieuwe seizoen midden augustus te kunnen aanvatten. 'Met deze uitspraak lijkt die datum wel haalbaar, maar veel zal afhangen van de evolutie van de pandemie en de internationale kalender.

Met het feit dat de eerste wedstrijden achter gesloten deuren zullen plaatsvinden, heeft Croonen het minder moeilijk. 'We weten dat de kans heel klein is dat er in augustus fans zullen zijn in het stadion, maar is die kans groter in september? In mijn beleving heeft het weinig zin om te blijven uitstellen, want het seizoen moet nog af geraken natuurlijk.'

