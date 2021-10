In het nieuwe stadion van Club Brugge zullen alleen voetbalwedstrijden mogen plaatsvinden en geen evenementen of concerten. Dat heeft minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gezegd. Ook de commerciële mogelijkheden blijven beperkt: een shoppingcentrum mag niet.

De Vlaamse ministers van Economie en Omgeving, Hilde Crevits (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), hebben woensdag hun handtekening gezet onder een omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion op de Olympiasite, waar Club nu al speelt in het Jan Breydelstadion. Het nieuwe stadion mag 40.116 toeschouwers ontvangen, het huidige heeft maar 29.062 plaatsen.

Tegenstanders kunnen nog tegen de vergunning in beroep gaan, maar het gaat toch om een flinke stap vooruit voor het project. Club probeert al bijna 15 jaar zijn stadiondroom te realiseren.

De voorwaarden bij de vergunning zijn wel vrij strikt. Club mag enkel een fanshop, museum en bistro uitbaten in zijn stadion, geen shoppingcentrum. En er zal ook een 'ongezien mobiliteitsplan' gelden om de hinder voor buurtbewoners te beperken. 'We gaan erop toezien dat het plan goed wordt uitgevoerd', zei minister van Omgeving Demir. Bewoners zullen terechtkunnen bij een klachtenpunt.

Demir en Crevits benadrukten tijdens de persconferentie herhaaldelijk dat er ook voor Cercle Brugge aan een oplossing wordt gewerkt. Het stadiondossier van de tweede ploeg in Brugge, die momenteel het stadion deelt met Club Brugge, zit nog vast.

Stadsbestuur voorzichtig tevreden

Zowel schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) als burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn tevreden dat het nieuwe stadion nu eindelijk is goedgekeurd, maar blijven voorzichtig. 'Er kan nog altijd geprocedeerd worden.'

'Ik ben tevreden dat er eindelijk een vergunning komt voor de bouw van het nieuwe stadion na 14 jaar', zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening en sport Franky Demon. 'Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Er kan dan nog gedurende 45 dagen beroep ingediend worden. Het is nu belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een stadion voor Cercle en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cerle als voor Club een oplossing moest komen', geeft Demon aan. 'Ik hoop dan ook dat het GRUP Blankenbergse Steenweg standhoudt, er is snel duidelijkheid nodig.'

Ook burgemeester van Brugge Dirk De fauw blijft voorzichtig. 'We hebben een lange weg afgelegd in het dossier. Momenteel zijn we nog in gesprek met Cercle om te kijken hoe we een tussenoplossing vinden voor het moment dat Club Brugge haar intrek neemt in het nieuwe stadion. Cercle zal indien nodig terecht kunnen in het nieuwe stadion onder dezelfde voorwaarden die van toepassing waren in Jan Breydel.'

Het dossier van het stadion van Cercle op de Blankenbergse Steenwweg zit voorlopig nog vast. 'Er blijft één partij, VZW Groen, die niet wil stoppen met procederen. Toch blijven wij enorm veel tijd steken in overleg met die partij. Wij hopen dan ook dat de procedureslag daar kan stoppen. Ook voor de Olympiasite zijn nog procedures mogelijk. We moeten nog afwachten wat omwonenden of zelfs Cercle gaan doen', aldus De fauw.

