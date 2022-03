Ajax heeft de komst van Rayane Bounida (16) maandag wereldkundig gemaakt. De piepjonge middenvelder komt met torenhoge verwachtingen naar Amsterdam. Over de hype die in België en ver daarbuiten is ontstaan rond 'één van de grootste talenten in de historie van de Anderlecht-academie'.

Door Lentin Goodijk (Voetbal International)'Met pijn in het hart, maar met de meest oprechte gelukwensen' nam Anderlecht zondag afscheid van Bounida. De Belgische topclub deed er naar eigen zeggen werkelijk alles aan om de kroonjuweel van Neerpede te behouden, maar zijn vertrek bleek onvermijdelijk. Zoveel was voor de jaarwisseling al duidelijk. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute deed toen nog wel een ultieme poging om Bounida voor zijn club te behouden: hij riep zelfs de supporters op om in actie te komen. 'Misschien kunnen onze fans in minuut 14, zijn rugnummer, applaudisseren', zei de bestuurder in de podcast MIDMID. Het is allemaal tevergeefs geweest: niet in Brussel, maar in Amsterdam zette Bounida maandag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. Het moge duidelijk zijn dat Ajax een bijzondere speler heeft binnengehaald. Het is een coup waar de Amsterdammers hard voor gewerkt hebben. Waarom Ajax zo ver wilde gaan voor Bounida én waarom het zinvol is geduldig te zijn met de jonge Belg.Acht jaar geleden al ging Bounida voor het eerst de wereld over. De trotse vader van de in 2006 geboren middenvelder plaatste een compilatievideo van de knappe acties van zijn zoontje op YouTube. Prompt gingen de beelden viral. Voetballiefhebbers in binnen- en buitenland verbaasden zich over het gemak en de bravoure waarmee de allerkleinste op het veld zijn tegenstanders voorbij dribbelde en het doel wist te vinden. Bounida bleek een hit: er doken steeds meer video's op van zijn vernuftige dribbels, voorzien van de grootste superlatieven. Amper begonnen aan de puberteit tekende Bounida een sponsorcontract bij Nike en werd hij uitgenodigd voor freestyle video's met de koningen van YouTube. In het voorjaar van 2017, kort na zijn dertiende verjaardag, plaatste het kanaal van Soufiane Touzani een compilatie van Bounida getiteld: GREATEST TALENT IN THE WORLD!, die inmiddels ruim twee miljoen keer bekeken is. Een jaar later vocht Bounida een battle uit met wereldkampioen freestyle Sean Garnier, een video die zelfs meer dan zeven miljoen (!) views opleverde. Op zijn eigen Instagram-pagina, die zeer professioneel wordt bijgehouden, heeft de net zestienjarige Belg inmiddels een kleine 400.000 volgers, meer dan Anderlecht zelf. Het is een trend die we vaker zien, sinds de opkomst van social media. De belofte van The Rising Star prikkelt, iedereen wil erbij horen, het liefst vanaf het eerste moment.Tussen al die superlatieven en massale aandacht door zette Bounida zijn eerste stappen richting volwassenheid, zowel binnen als buiten de lijnen. Anderlecht probeerde hem daar zo goed mogelijk bij te helpen. De Belg met Marokkaanse roots werd geboren op een steenworp afstand van Brussel en sloot op zijn zevende al aan in de veelgeprezen academie in Neerpede. De club probeerde Bounida waar het kon ook te beschermen tegen de overweldigende aandacht, maar stak ook de trots niet onder stoelen of banken: 'Rayane is een uitzonderlijk talent', zei hoofd jeugdopleiding Jean Kindermans in 2020. 'Ik zit nu vijftien jaar in het vak en ik heb weinig spelers van zijn niveau gezien', aldus Kindermans, die in Brussel ook topspelers als Romelu Lukaku en Youri Tielemans zag doorstromen.In dezelfde reportage van Sporza liet ook Urbain Haesaert, van 2010 tot 2018 hoofdscout van Anderlecht, zich lyrisch uit over Bounida. 'Hij is een Europese topper, een ongelooflijk goede speler, die alle benodigde kwaliteiten heeft. Hij is nog klein en zal nog wat moeten groeien, maar hij is een ongelooflijk waardevolle speler, die heel veel posities aankan. Hij is technisch en tactisch zó sterk', aldus de ervaren talentenspeurder, die in 2018 naar Ajax terugkeerde. Daar haalde de inmiddels tachtigjarige scout eerder deze eeuw al het nodige Belgische talent binnen, zo was hij verantwoordelijk voor de komst van onder anderen Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Tom de Mul en Stanley Aborah. Anderhalf jaar geleden erkende Haesaert al dat de Amsterdammers nu ook geïnteresseerd waren in Bounida. 'Uiteraard, maar wie niet? Barcelona, Manchester, Chelsea: iedereen wil Rayane Bounida!'De concurrentie was stevig en dus haalde Ajax alles uit de kast om Bounida te overtuigen. Afgelopen zomer werd het toptalent samen met zijn familie uitgenodigd voor een uitgebreide rondleiding op De Toekomst. Daarbij werden alle Ajax-kopstukken tevoorschijn gehaald en was ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak aanwezig. Bounida is immers idolaat van Nouri en draagt nog altijd regelmatig doelpunten aan hem op door met zijn vingers het getal 34 te tonen. Het charmeoffensief van de Amsterdammers lijkt gewerkt te hebben. Want hoewel meerdere Europese topclubs met ongetwijfeld dikkere contracten probeerden Bounida binnen te halen, veranderde hij de afgelopen maanden niet meer van gedachten: Ajax is zijn volgende bestemming.Bij Anderlecht doet die keuze pijn. De academie van paars-wit staat hoog aangeschreven en hoofdtrainer Vincent Kompany staat erom bekend veel kansen aan jonge spelers te geven. 'Het spreekt voor zich dat Anderlecht tijdig gesprekken aanknoopte om Rayane aan de club te binden. Onze club bood hem een traject op maat aan om uiteindelijk zijn debuut in de eerste ploeg te maken', schreef Anderlecht afgelopen week in een statement. Die contractsituatie maakte zoals gezegd veel los in België. Uiteindelijk werd zelfs Kompany naar een reactie gevraagd. De jonge coach weigerde de situatie verder op scherp te zetten en sprak wijze woorden: 'We moeten niet vergeten dat Rayane nog een kind is', benadrukte Kompany, die bij Anderlecht zelf ook al jong te maken kreeg met veel aandacht van buitenaf. 'Ja, maar ik had geen miljoenen volgers op social media en men stelde geen vragen over mij aan de coach van het eerste elftal', vulde hij aan.Zondag, drie dagen na zijn zestiende verjaardag, bevestigde Anderlecht vervolgens het vertrek van Bounida. In een uitgebreid statement sprak de club eerlijk, maar toch ook chique, zijn teleurstelling uit. 'Ondanks het uitgestippelde sportieve pad, kiest Rayane ervoor om zijn opleiding verder te zetten in het buitenland. De club betreurt maar respecteert die beslissing. RSC Anderlecht wil de sportieve staf en in het bijzonder ook alle coaches en de pedagogische cel die Rayane al die jaren hebben begeleid uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. Rayane is vooral altijd een kind van Neerpede. Het ga je goed, Rayane.' De middenvelder zelf reageerde in een gelikte video op Instagram op zijn afscheid: 'Hier heb ik het goed en ik heb paars in mijn bloed, maar om te vliegen moet je soms het nest verlaten. En het is nu tijd om te vliegen.'Maandag is Bounida geland in Amsterdam, waar hij vanaf komende zomer de volgende stap in zijn ontwikkeling hoopt te zetten. Geduld lijkt daarbij de sleutel, voor hemzelf, maar zeker ook voor alle volgers en supporters. Al zo vaak is gebleken dat termen als 'wonderkind' of 'de nieuwe Lionel Messi' als beton wegen op de schouders van een voetballer die nog zoveel moet leren. Zo is er fysiek uiteraard nog veel ruimte om te groeien. Met zijn 1,62 meter en gewicht van 48 kilogram kun je Bounida moeilijk meteen in de Keuken Kampioen Divisie neerzetten. Haesaert maakt zich daar echter geen zorgen over: 'Het fysieke kun je ontwikkelen. Bij individuele klasse en spelinzicht is dat veel moeilijker, en dat heeft Rayane in overvloed', verzekerde de scout tegenover Sporza.De natuurlijke aanleg van Bounida is bijzonder, dat valt niet te ontkennen. De balbehandeling en voetbalintelligentie die hij op zijn leeftijd al laat zien, is simpelweg verbluffend. Bounida dribbelt ongelooflijk makkelijk en denkt sneller dan de rest. Hij speelt het meest als aanvallende middenvelder, waar hij met links en rechts de openingen weet te vinden. Daarbij heeft hij ook oog voor het spel zonder bal: hij herkent de momenten om diep te gaan of om aan te sluiten bij de spitsen.Kortom, het talent en de potentie zijn ontegenzeggelijk aanwezig en met zijn bravoure en technische vaardigheden in de kleine ruimte lijkt Bounida ook goed bij Ajax te passen. Maar het blijft belangrijk om te benadrukken dat mensen, en dus ook voetballers, zich zelden lineair ontwikkelen. Bij het beoordelen van een jong talent volgt vaak ook de aanname dat hij op ieder aspect nog exponentieel gaat groeien, terwijl we inmiddels toch weten dat dat niet vanzelfsprekend is. Daar zijn legio voorbeelden van op te noemen.Anderlecht besteedde de afgelopen jaren daarom veel energie aan de begeleiding van Bounida. 'In de eerste plaats op sportief vlak, met een professionele omkadering van jeugdspelers die bij de beste in Europa gerekend wordt. Maar ook op persoonlijk vlak en wat zijn schoolcarrière betreft heeft onze club Rayane altijd aangemoedigd en begeleid om het allerhoogste na te streven. Dat alles heeft bijgedragen tot het enorme talent maar ook tot de gewéldige jongen die Rayane Bounida vandaag is', zo benadrukte de club deze week.Die begeleiding zal ook bij Ajax belangrijk zijn, al kan Bounida ook op de steun van zijn naasten rekenen, zo vertelde Kindermans in 2020. 'Rayane heeft een fantastische familie. Zijn vader is heel down-to-earth en kent de stappen die nog moeten worden gezet. Dat is een kwestie van geduld, hard werken en een klein beetje geluk afdwingen.' Potentie is iets anders dan garantie, maar potentie heeft de nieuwste Ajax-aanwinst in ieder geval genoeg.