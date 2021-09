Elk balbezit van Noa Lang is een reden tot opwinding. Dribbelaar, afwerker, schepper van kansen: de Nederlander van Club heeft een arsenaal dat van hem de beste speler in de competitie maakt. Wij legden de Hollander onder de microscoop.

Als de bal een boodschap had willen geven, dan had hij dat niet beter kunnen doen. Philippe Clement besluit namelijk om na de rust weer het veld van Sclessin op te komen zonder Emmanuel Dennis, hoewel de openingsgoal van Krepin Diatta bij de Nigeriaan vertrok. Noa Lang mag zijn debuut op de Belgische velden maken in een kolkend Sclessin. De Rouches mogen de aftrap nemen maar de bal doet er slechts vier seconden over om aan de voet van de Nederlander te plakken, na een slechte pass van Noë Dussenne. De magie treedt meteen in werking. De bal lijkt vastbesloten om te gehoorzamen aan dat elastische lijf, dat voortdurend in evenwicht lijkt te worden gehouden met gespreide armen als van een koorddanser. Noa Lang danst altijd op een slappe koord, geeft soms de indruk te vallen maar verliest uiteindelijk nooit de controle. Zijn acties met de bal aan de voet vertonen dan ook een opmerkelijk contrast. Aan de ene kant zijn er de bruuske schijnbewegingen die vaak bijna vanuit stilstand vertrekken en de tegenstander uit evenwicht brengen. Aan de andere kant is er de symbiose tussen de voet die gebiedt en de bal die uitvoert. Het is de cocktail van de allergrootsten, degenen die met één baltoets een wedstrijd kunnen doen kantelen en die zich daar zo bewust van zijn dat ze onophoudelijk de bal vragen. De komst van de Nederlander zorgde in Brugge voor een nieuwe hiërarchie. De ploeg van Hans Vanaken is die van Noa Lang geworden. De man van de twee Gouden Schoenen zag hoe de nieuwe nummer 10 zich installeerde in zijn favoriete zone: hij verliet vaak de flank om iets meer naar het centrum te trekken, precies de plaats vanwaar de Limburger graag zijn assists laat vertrekken. Dit seizoen ging Clement nog een stapje verder en gaf hij zijn sterke man nog meer vrijheden, kwestie van de beste omstandigheden te creëren voor zijn game changers. Aan de zijde van Charles De Ketelaere mag Lang voortaan overal in de spits lopen waar hij wil. En als zijn keuzes niet altijd de beste zijn, dan is dat maar zo. Want uiteindelijk is dat onvermijdelijk voor een speler van 22 jaar. Bovendien lijkt Lang aan veel van zijn acties te beginnen met de zorgeloosheid van iemand die niet meer aan de vorige mislukking denkt. Bij Ajax, dat nochtans een flexibele veldbezetting had onder Erik ten Hag die niet echt als een maniak van het positiespel bekendstaat, voelde Lang zich ingeperkt. Zijn creativiteit past nu wonderwel bij de offensieve ideeën van Philippe Clement, mooi samengevat door Ryota Morioka: 'Onder hem hadden we niet echt een tactiek. Enfin, defensief wel, maar aan de bal mochten we zelf creatief zijn. Daar kregen we de vrijheid toe.' Dat is een noodzakelijke parameter om het beste uit Noa Lang te halen. Die is op zijn sterkst wanneer hij met de bal aan de voet de wereld mag veroveren.Vaak loopt de Nederlander zich op links vrij om de bal te vragen, soms zelfs vrij laag op het veld. Uiteindelijk zijn de tegenstanders toch niet meer dan obstakels waar hij makkelijk voorbij geraakt - getuige zijn 9,21 dribbels per match die hij sinds het begin van het seizoen probeert, met een slaagpercentage van 58 procent, wat hem de op één na beste dribbelaar van de competitie maakt, na de spectaculaire Leuvenaar Mousa Al-Tamari. Het vervolg is onvoorspelbaar. 'Hij kan naar binnen snijden of buitenom gaan', legt Jur Schryvers uit, die vorig seizoen bij Waasland-Beveren een slachtoffer was van de plotse uitwijkbewegingen van de Nederlander. 'En welke keuze hij ook maakt, hij heeft een geweldige versnelling en een heel goeie techniek.' Vaak maakt men een onderscheid tussen dribbelaars die zich vanonder de mandekking uitwerken en anderen die op de tegenstander af snellen, maar het arsenaal van de ex-Ajacied is gevuld genoeg om beide te doen en daardoor stelt hij zijn tegenstanders voor heel wat hoofdbrekens. Want hij kan ook nog meer dan dribbelen. Na zijn slaloms heeft Lang ook nog ideeën voor het vervolg. Naast zijn koelbloedigheid voor de goal kan de Hollandse woelwater ook zijn ploegmaats laten schitteren door naar de flank te lopen en van daar een voorzet te trappen, of door naar binnen te snijden. Vooral die laatste beweging toont het brede gamma van zijn kunnen. Dan loopt hij horizontaal met de bal aan de voet, zoals een inbreker die aandachtig de gevels bestudeert, zonder rekening te houden met gevaar, louter op zoek naar een zwakke plek langs waar hij naar binnen kan. De inbraak in de vijandelijke verdediging kan gebeuren via een ritmeverandering, mogelijk gemaakt door zijn elastisch onderlichaam, maar ook via een pass in de ruimte tussen twee verdedigers. Hoewel hij zich vooral aan België presenteerde als een dribbelaar die ook kan scoren, een roofdier met vorig seizoen zestien goals op de teller, toch schitterde de Nederlander ook al, zij het iets meer op een anonieme manier, wanneer hij het verschil kon maken met een pass. Qua aantal passes die een verdediging openbraken of meerdere tegenstanders in de wind zetten, moest hij alleen de onaantastbare Xavier Mercier en het Gentse creatieve duo Vadis Odjidja en Roman Bezoes laten voorgaan. Sinds het begin van zijn tweede seizoen in Brugse loondienst trapt hij veel minder op doel (van 3,3 naar 1,7 keer per match) terwijl hij zijn creatief vermogen meer in de kijker zet. Naast de drie dieptepasses die hij per wedstrijd geeft (met een voor dat onderdeel hoog slaagpercentage van 57 procent), doet hij ook beter dan referentie Mercier waar het gaat om passes die meerdere tegenstanders uitschakelen: meer dan drie per match, eveneens met een slaagpercentage van 57 procent, terwijl de Fransman van OHL maar 40 procent haalt. Aan de zijde van De Ketelaere, die meer dan ooit op doel schiet, heeft de Nederlander de creativiteit voor zijn rekening genomen. Zo dwingt hij ook Vanaken in de opnieuw belangrijke rol van iemand die infiltreert in de zestien en dan afwerkt, terwijl hij hem ontlast van een deel van het gewicht van de regie over het Brugse spel. 'Hij is lucide, stoutmoedig, technisch onderlegd en hij leest het spel goed', vat Coen van der Hoeven samen, een van zijn coaches in de jeugdploegen van Ajax. Kenmerken van Ajax, geïmporteerd naar België, samen met de voetbalarrogantie van iemand die weet hoe hij wedstrijden moet winnen. Omdat wedstrijden gewonnen worden met goals, is de eerste balcontrole van Lang bijna steeds gericht op het doen vooruitgaan van het spel. Nog voor hij op het gaspedaal duwt, draait de jongen van De Toekomst zijn stuurwiel al in de goede richting. Zijn lichaam staat instinctief naar het doel van de tegenstander gekeerd waardoor hij een voorsprong heeft op zijn rechtstreekse opponent die quasi onoverbrugbaar is. Dat is een grote troef voor een nog frêle jongen, die bij zijn dribbels soms lijkt op een kind dat over een dansvloer vol volwassenen sluipt. Ontsnappingsroutes die hem heel vaak naar de vijandelijke backlijn voeren, waar hij zich als een vis in het water voelt. Vorig seizoen raakte geen enkele speler in de Pro League vaker de bal in de grote rechthoek van de tegenstrever dan Noa Lang (6,08 keer per match). Telkens met de bedoeling de bal in het net te krijgen. Zijn landgenoot Arjen Robben werd een wereldreferentie wat betreft de korte kapbeweging naar binnen, gevolgd door een gekruld schot met links naar de verste paal, maar Lang heeft een ander fabrieksmerk. Alsof de lokroep van de netten te sterk is, kiest de Bruggeling na zijn kapbeweging vaak voor een droog schot met rechts naar de eerste paal. Tegenvoets dus, het past helemaal bij een speler die er de voorkeur aan geeft om de dingen niet te doen zoals de anderen. Het is ook een manier om te benadrukken dat zijn instinct bevrijd is door de ontmoeting met de ideeën van Philippe Clement. De coach begreep snel dat er veel poorten zouden opengaan wanneer hij de sleutels van het spel aan zijn nummer 10 zou geven. Want de bal lijkt alleen bereid om zich van de magnetische voeten van Lang los te maken wanneer hij naar het doel mag vliegen.