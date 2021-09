Samen met amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceert de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een grote campagne om scheidsrechters aan te werven.

Met een slogan, interactieve reclamespots op televisie en sociale media en een website hoopt het Belgisch voetbal snel 700 refs te rekruteren. 'We hebben dringend nood aan vers bloed', zegt Stephanie Forde van het Referee Department dinsdag.

Vandaag telt het Belgisch voetbal ruim 4.000 scheidsrechters. Ongeveer een vijfde zijn jongeren tussen 15 en 22 jaar. Bijna de helft van de Belgische refs is ouder dan 40. Bijna 4 procent is zelfs ouder dan 70 jaar. De voorbije drie jaar bleef de instroom gelijk, maar stopten er meer oudere scheidsrechters.

Zonder refs echter geen voetbal. Daarom moet het aantal nieuwe scheidsrechters stevig omhoog. Met een ludieke campagne proberen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF vooral een jonger publiek over de streep trekken om wedstrijden in goede banen te leiden. Via de campagnewebsite ikwordscheidsrechter.be kan iedereen zich inschrijven. Het Belgisch voetbal wil meer arbiters inlijven dan er stoppen.

Doel is om het aantal refs in ons land uit te breiden tot 5.000. Van het vers scheidsrechtersbloed moet op termijn 2 procent doorgroeien tot topscheidsrechter. 'Ons scheidsrechterkorps heeft dringend nood aan vers bloed', zegt Stephanie Forde, Operations Director van het Professional Refereeing Department. 'Aan de ene kant is de gemiddelde leeftijd van onze scheidsrechters gestegen tot 40 jaar en stoppen er steeds meer oudere referees. Aan de andere kant telt België steeds meer voetbalploegen en zijn er elk weekend dus ook meer wedstrijden waar een scheidsrechter nodig is.'

'Als je het beter weet, doe het dan zelf'

De insteek van de grootschalige rekruteringscampagne is dat iedereen zijn visie heeft op scheidsrechterlijke beslissingen. Topscheidsrechters als Lawrence Visser, Nicolas Laforge en Jana Van Laere dagen de kritische voetbalsupporter letterlijk uit met de slogan 'Als je het beter weet, doe het dan zelf'. 'De korte filmpjes online waarbij je zelf spelfases moet beoordelen, stellen de Belgische voetbalfans meteen voor dezelfde keuze als diegene die een scheidsrechter elke match in een fractie van een seconde moet maken', aldus Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen.

De voetbalfederaties willen niet alleen jongere refs, maar ook meer scheidsrechters met een migratieachtergrond (minstens tien procent). Daarnaast mikken de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF op meer vrouwelijke refs. Vandaag is amper 2 procent van de scheidsrechters in ons land een vrouw. Dat moeten er binnenkort een derde meer zijn, dankzij een nieuw strategisch plan.

'We zullen de vrouwen en meisjes niet alleen extra coachen, maar geven hen via een specifiek ontwikkeld traject ook de mogelijkheid om naast jeugdwedstrijden ook vrouwenwedstrijden te leiden', legt Forde uit. 'Daarnaast hebben we een versneld traject uitgetekend om ex-speelsters uit de Scooore Super League of onze nationale vrouwenteams te begeleiden om uiteindelijk wedstrijden te fluiten in het profvoetbal. Op die manier krijgen we ook op topniveau extra vrouwelijke arbiters.'

Met een slogan, interactieve reclamespots op televisie en sociale media en een website hoopt het Belgisch voetbal snel 700 refs te rekruteren. 'We hebben dringend nood aan vers bloed', zegt Stephanie Forde van het Referee Department dinsdag.Vandaag telt het Belgisch voetbal ruim 4.000 scheidsrechters. Ongeveer een vijfde zijn jongeren tussen 15 en 22 jaar. Bijna de helft van de Belgische refs is ouder dan 40. Bijna 4 procent is zelfs ouder dan 70 jaar. De voorbije drie jaar bleef de instroom gelijk, maar stopten er meer oudere scheidsrechters. Zonder refs echter geen voetbal. Daarom moet het aantal nieuwe scheidsrechters stevig omhoog. Met een ludieke campagne proberen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF vooral een jonger publiek over de streep trekken om wedstrijden in goede banen te leiden. Via de campagnewebsite ikwordscheidsrechter.be kan iedereen zich inschrijven. Het Belgisch voetbal wil meer arbiters inlijven dan er stoppen. Doel is om het aantal refs in ons land uit te breiden tot 5.000. Van het vers scheidsrechtersbloed moet op termijn 2 procent doorgroeien tot topscheidsrechter. 'Ons scheidsrechterkorps heeft dringend nood aan vers bloed', zegt Stephanie Forde, Operations Director van het Professional Refereeing Department. 'Aan de ene kant is de gemiddelde leeftijd van onze scheidsrechters gestegen tot 40 jaar en stoppen er steeds meer oudere referees. Aan de andere kant telt België steeds meer voetbalploegen en zijn er elk weekend dus ook meer wedstrijden waar een scheidsrechter nodig is.'De insteek van de grootschalige rekruteringscampagne is dat iedereen zijn visie heeft op scheidsrechterlijke beslissingen. Topscheidsrechters als Lawrence Visser, Nicolas Laforge en Jana Van Laere dagen de kritische voetbalsupporter letterlijk uit met de slogan 'Als je het beter weet, doe het dan zelf'. 'De korte filmpjes online waarbij je zelf spelfases moet beoordelen, stellen de Belgische voetbalfans meteen voor dezelfde keuze als diegene die een scheidsrechter elke match in een fractie van een seconde moet maken', aldus Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen. De voetbalfederaties willen niet alleen jongere refs, maar ook meer scheidsrechters met een migratieachtergrond (minstens tien procent). Daarnaast mikken de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF op meer vrouwelijke refs. Vandaag is amper 2 procent van de scheidsrechters in ons land een vrouw. Dat moeten er binnenkort een derde meer zijn, dankzij een nieuw strategisch plan. 'We zullen de vrouwen en meisjes niet alleen extra coachen, maar geven hen via een specifiek ontwikkeld traject ook de mogelijkheid om naast jeugdwedstrijden ook vrouwenwedstrijden te leiden', legt Forde uit. 'Daarnaast hebben we een versneld traject uitgetekend om ex-speelsters uit de Scooore Super League of onze nationale vrouwenteams te begeleiden om uiteindelijk wedstrijden te fluiten in het profvoetbal. Op die manier krijgen we ook op topniveau extra vrouwelijke arbiters.'