Peter t'Kint, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, analyseert het voetbalweekend met onder meer Antwerp, Standard en de best voetballende ploeg van België.

Antwerp heeft nu al drie competitiewedstrijden op rij een achterstand omgebogen in een overwinning zonder echt schitterend te spelen. Wat kunnen we daaruit afleiden?

Antwerp heeft nu al drie competitiewedstrijden op rij een achterstand omgebogen in een overwinning zonder echt schitterend te spelen. Wat kunnen we daaruit afleiden?Peter t'Kint: 'Na een moeilijke start is Antwerp qua resultaten uitstekend bezig: twaalf op twaalf en zeven competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Dat heeft niet zozeer te maken met overrompelend voetbal waar de tegenstand geen antwoord op heeft, maar vooral met veel mentale veerkracht, de doelgerichtheid van Michael Frey en de klasse die op de Bosuil op het veld loopt. Klasse gepaard aan scorend vermogen én fysieke strijd.''Geregeld op achterstand is niet verrassend, want trainer Brian Priske is nog steeds zoekende, maar het deert de ploeg niet. Ze vecht wel terug. Overrompeld door KRC Genk, maar toch comfortabel leiden aan de rust. Nergens zijn aan de bal bij Union, en toch wegkomen met 1-2, na een tactische omzetting aan de rust en het opgeven van de eigen principes.''Achter komen, per ongeluk wel, tegen Seraing en er op kracht toch voorbij in de slotfase. De ene keer redt een stilstaande fase de ploeg (zo ging het van 0-1 naar 2-1 tegen KRC Genk), een andere keer een geniale ingeving van Frey, of eentje van Fischer. Zondag op de bank begonnen, omdat de opeenvolging van wedstrijden krachten had gekost, en vervolgens als een dweil ingevallen tijdens zijn eerste kwartier, maar daarna wel twee flitsen van klasse. Goed voor twee assists en de ommekeer tegen Union.''Antwerp heeft de 0 op 6 van speeldag 1 en 2 weggevlakt, de trainer is geëvolueerd richting Belgische eisen en de fans zijn blij. Er is alleen beterschap mogelijk. Nu nog een vaste tactiek kiezen (3-5-2) en er kan een constante komen.'Standard is met een 3 op 12 helemaal weggezakt in het klassement. Wat is het probleem bij de Rouches?T'Kint: 'Standard staat waar de ploeg hoort: in de buik van de rangschikking. Er zijn namen, er is talent, en er zit meer in dan de recente 3 op 12, maar of het allemaal complementair is en op een lijn staat met wat de jonge, nog lerende coach wil, is maar de vraag.''Eind september moet ook nog eens een tussentijds financieel rapport naar de licentiecommissie, het is daar op diverse punten brandjes blussen, onder veel druk. De fans morren, want het lijkt dat Bruno Venanzi erg goed naar hun ex-voorzitter Roland Duchâtelet heeft gekeken: hij wil eerder investeren in stenen en zijn stadion uitbouwen, zoals ook in Sint-Truiden gebeurde, omdat stenen eerst geld kosten, maar later geld opbrengen. Een ploeg kost alleen maar geld, tenzij je scouting parels opduikelt en dat wordt hoe langer hoe moeilijker. Zie maar naar wat Michel Preud'homme allemaal naar Sclessin haalde.''Veel aandacht lijkt nu in de bestuurskamer te gaan naar de immo-poot, met Junior Edmilson als laatste ex-speler in de rij om geld in de aangekondigde verbouwingen te stoppen. De fans morren, namen zaterdag Benjamin Nicaise op de korrel, en ook de voorzitter. Zij willen investeringen in de ploeg, niet in stenen.''Het is een moeilijke spreidstand: een verdere uitbouw van het stadion kan op (de lange) termijn de club ten gunste komen, maar het maakt ook het aantrekken van investeerders in het team moeilijk. Die moeten, zoals op STVV, geld steken in een ploeg, met alle onzekerheden, terwijl de baas (en zijn Luikse vrienden) geld stopt in het stadion, waarvan je wél met enige zekerheid de return kan berekenen (fans, drankverbruik, verhuur).' Wie is op dit moment de best voetballende ploeg in België?T'Kint: 'We hebben zondag genoten van Union, en dat is niet voor het eerst. Felice Mazzu heeft er iets stevigs neergezet, dat tegelijk heel aantrekkelijk is: een fysiek sterke defensie, leuke middenvelders met veel loopvermogen, en dan een zeer snelle omschakeling. Heerlijke samenwerking zag je tussen Teuma, Undav en Vanzeir, er was een goeie Butez nodig om de tent recht te houden.''Ook aantrekkelijk: KVO-Anderlecht, met vooral een sterke prestatie van de bezoekers. Op kop: Zirkzee, en zijn talent, de ene kans na de andere rolde richting Hubert, zelfs toen de Brusselaars met tien vielen. Staan de Oostendse benzinetankjes, iets minder getalenteerd dan vorig seizoen, nu al op oranje? Dat is vroeg op het seizoen. Anderlecht blaast voorlopig nog wat warm en koud, na de zege tegen Standard een matige partij tegen AA Gent een uitstekende reactie aan de kust, maar er zit veel muziek in. Veel offensief talent ook, van wisselende soort: kracht, elegantie, snelheid, wendbaarheid.''Maar de best voetballende ploeg van het moment is met voorsprong KRC Genk. En dat was ze ook al in de play-offs vorig seizoen. In principe heeft dat team alles om nu aan de kop te staan: een scorende spits (afwezig bij Club Brugge, Charles De Ketelaere is geen cold killer, terwijl het nu de tweelingbroer is van Bas Dost die op het veld komt, niet de killer van weleer), een pak snelheid (Ito, Paintsil), beweeglijkheid (Bongonda), kracht en loopvermogen op het middelveld en een uitstekende defensie. Het is een ploeg die verder bouwt op wat er vorig jaar al was en dat zie je.''Na het spektakelduel - inclusief verrassend verlies - op Antwerp zou je kunnen zeggen: een goeie stevige zes, een echte breker, zou daar nog in passen, dan is het werk helemaal af. Over een paar weken, na de interlandpauze, komt er een krachtmeting met West Ham, daar kijken we toch vol spanning naar uit. Als Paul Onuachu zijn visitekaartje ook dan afgeeft, is hij in januari weg. Helaas.'