In de Ligue 1 werkt Amadou Onana rustig aan zijn doorbraak in het internationale voetbal. Ondertussen is hij wel al de kapitein van de Belgische Beloften. Voorsmaakje van het gesprek met het talent van Lille.

Roberto Martínez trad je bij in je keuze voor Lille afgelopen zomer. In welke context?

Amadou Onana: 'De eerste keer kwam hij zelf naar me toe. Hij belde me op om te zeggen dat hij beschikbaar was als ik raad nodig had. Hij zei me ook dat ik de plicht had om ambitieus te zijn. Dat kwam goed uit, want ik heb hem gezegd dat ik met Qatar in mijn hoofd zit. Ik werk er in ieder geval voor.

'Ik wil de beste versie van mezelf worden en liefst zo snel mogelijk, want Qatar, dat is morgen al. Sommigen zullen me pretentieus vinden wanneer ze dit lezen. Ik denk dat het in de wereld van het voetbal niet erg is om dat een beetje te zijn.'

Is het realistisch om op een WK te spelen met een generatie die de Duivels al bijna tien jaar draagt?

Onana: 'Elke voetballer droomt ervan om te spelen met mannen als Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku... Dat is de top van de top. Natuurlijk droom ik daarvan. Mijn mentaliteit is de mentaliteit van een hele generatie. Ik heb de donkere jaren van het Belgische voetbal niet meegemaakt. Toen ik op twaalfjarige leeftijd in België aankwam, was de huidige generatie er al. Wanneer we met het nationaal jeugdelftal een wedstrijd spelen tegen Frankrijk of Engeland, voelen we ons niet minderwaardig. Dat is normaal, want ik ben opgegroeid met een Belgische nationale ploeg die aan de top staat. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat we opnieuw een middelmatige ploeg worden.'

Net als Eliot Matazo werd je door de bondscoach genoemd als een van de spelers die mogelijk deel zullen uitmaken van de selectie voor het WK 2022. Weet je wat Martínez zo bevalt aan jouw spel?

Onana: 'Het is mijn ultieme doel om bij de A-ploeg te komen. Vanaf dan is alles goed. Het is geruststellend als de bondscoach je naam noemt, dat wil zeggen dat je dichter bij je doel komt. Kijk naar Charles De Ketelaere, dat is een goed voorbeeld. Hij is niet de enige die niet ver van het doel is. Er zijn Nicolas Raskin en Hugo Siquet die in oktober met de A-ploeg trainden. Dat zijn positieve signalen. Het motiveert ons.'

