Standard heeft zondagmiddag op de derde speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. De Rouches versloegen in eigen huis Cercle Brugge met 2-0. De Marokkaan Selim Amallah was de matchwinnaar.

Na een fel begin van de wedstrijd met veel duels maar weinig kansen, kwam Standard op het half uur op voorsprong. De bal ging op de stip na handspel van Denkey in de zestien. Amallah zette de elfmeter om en maakte zo zijn tweede van het nog prille seizoen. Aan de overzijde kreeg Kevin Denkey net voor de rust dé kans om zijn foutje recht te zetten maar de Togolese aanvaller faalde oog in oog met Bodart. Die misser brak Cercle zuur op want in de extra tijd kreeg Standard, na tussenkomst van de VAR, een tweede penalty voor een fout op Donnum. Opnieuw toonde Amallah zich koelbloedig en verdubbelde de voorsprong van de Rouches. In een kansarme tweede helft liet Boljevic een kwartier voor tijd een uitstekende mogelijkheid op de 3-0 liggen, maar verder viel er in het zonovergoten Sclessin nog weinig spektakel te noteren.