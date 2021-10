Soms hebben kleine dorpen een grote voetbalploeg die in de nationale reeksen uitkomt. Deze week: KFC Houtvenne.

Dit weekend ontvangt in de tweede amateurreeks B KFC Houtvenne de Antwerpse traditieclub Berchem Sport. Die wedstrijd zal niet plaatsvinden op de terreinen van Houtvenne zelf. Sinds dit seizoen heeft de club met stamnummer 4481 en rood-groen als kleuren een samenwerkingsakkoord met het tien kilometer verder gelegen Westerlo uit 1B. Dat akkoord houdt in dat het eerste elftal zijn trainingen en wedstrijden afwerkt op het kunstgrasveld van Westerlo, en voor de topwedstrijden een paar keer aantreedt in Het Kuipje zelf.

Daardoor is de vroegere accommodatie van de club, het stadionnetje en het synthetisch oefenveld, helemaal vrijgekomen voor de jeugd, één van de pijlers achter het recente succes van de club uit de deelgemeente van Hulshout in de provincie Antwerpen. De terreinen van Houtvenne, een dorp met zo'n 3000 inwoners, bevinden zich overigens niet in het dorp zelf, maar in het naburige Ramsel, dat dan weer een deelgemeente is van Herselt.

Dit is al het vierde jaar dat de club in de nationale amateurreeksen vertoeft, nadat men zo'n tien jaar uitkwam in de Antwerpse eerste provinciale. Twee jaar geleden nam een nieuw bestuur met veel nieuwe namen en jonge mensen de fakkel over, zegt Alain Vets, technisch directeur en één van de drijvende krachten in het bestuur van de club. Een groot geheim voor het succes heeft de club, die gemiddeld zo'n 250 toeschouwers trekt, niet. 'We hebben altijd gewerkt met een heel beperkt budget en ingezet op spelers uit de regio zelf, jongens met een mentaliteit die bij ons pasten.'

© gf

Verbeterde jeugdwerking

Sinds de promotie naar tweede nationale amateurs vorig jaar werd de club ook interessant voor Westerlo, de club waar Vets al contact mee had. Dit seizoen leent Westerlo zes spelers uit aan Houtvenne, vorig seizoen waren dat er drie.

Maar het meest trots zijn ze op hun jeugdwerking, die drie jaar geleden op een hoger niveau belandde door toedoen van Raf Goyvaerts, inwoner van Houtvenne en voorheen jeugdcoördinator van SK Lierse. 'Toen Lierse failliet ging, hebben we Raf weer naar huis gehaald', zegt Vets. Wat de vroegere voetballer van Lierse toevoegt kan in één woord omschreven worden: organisatie. 'Hij weet hoe je dit organiseert, zo'n jeugdwerking, en heeft een uitgebreid netwerk.'

Door het verbeteren van de jeugdwerking mocht die eerst al uitkomen op provinciaal niveau. Dat jaar werd het IP-label verkregen, waardoor de club interprovinciaal mag voetballen. Dat en de promotie van derde naar tweede nationale maakte van Houtvenne een interessante partner voor Westerlo: 'Omdat ze op dit niveau spelers kunnen overtuigen om uitgeleend te worden aan ons; in derde amateur is dat niet zo aantrekkelijk.'

Vets noemt de samenwerking een win-winsituatie die niet uit noodzaak van één van beide partners ontstond. Op termijn biedt het misschien betere garanties, maar evengoed had Houthulst op zichzelf kunnen doorgaan. Covid heeft er niet erg ingehakt bij de club: 'Maar ook niet bij de andere regionale clubs, merken we. Er werd gevreesd dat veel clubs zouden verdwijnen, maar ik ken er bijna geen die gestopt of noodgedwongen gefusioneerd zijn. De covidstop in het voetbal liet ons wel toe de uitgaven te beperken, en met wat extra activiteiten extra inkomsten te creëren die we nu kunnen aanwenden. Het is echt niet zo dat wij hier afhangen of afhingen van de financiële inbreng van één of twee man.'

