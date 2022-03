Twee jaar na de het begin van de samenwerking draait KSC Lokeren-Temse mee aan de top van tweede amateur. Door middel van een eerlijk beleid timmert de club stap voor stap aan de weg naar boven.

'Ik beschouw het voorzitterschap niet als een eer, maar als een plicht', opent Hans Van Duysen, voorzitter van KSC Lokeren-Temse, ons gesprek. Dat de Lokeraar in hart en nieren ooit aan het hoofd zou staan van de Oost-Vlaamse voetbalclub, stond in de sterren geschreven. Zijn grootvader Adhemar Goeters was immers de eerste voorzitter van Sporting Lokeren, dat in 1970 ontstond uit de fusie van Standaard Lokeren en Racing Lokeren. Samen met andere clubbestuurders van het eerste uur als Etienne Rogiers, Fiel Laureys en Willy Peeters timmerde zijn grootvader aan de weg naar de hoogste afdeling.

Van Duysen herinnert zich de opgang van de club van zijn hart nog goed. 'Ik ben geboren in 1969 en heb als kleine jongen de opgang van Sporting Lokeren vanop de eerste rij beleefd. Mede onder het voorzitterschap van mijn grootvader is de club enorm gegroeid. We stegen van bevordering naar eerste klasse en in 1976 kwam zelfs het grote FC Barcelona op bezoek in het Daknamstadion.'

Faillissement

Na een aantal moeilijke jaren ging Sporting Lokeren in april 2020 failliet. Dat kwam hard aan bij Van Duysen. 'Door mijn historische familiale banden met de club en doordat ik sinds het prille begin fan ben, kende ik Sporting door en door. In juni 2020 zou de club haar vijftigste verjaardag vieren. Net voor dat jubileum failliet gaan, deed enorm veel pijn', klinkt het.

Ondanks die mokerslag ging de Lokeraar met een paar medestanders op zoek naar een oplossing om voetbal op Daknam te behouden. Uiteindelijk werd die gevonden in een samenwerking met KSV Temse, al leek Lokeren eerst met een andere club in zee te gaan. 'Een paar weken voor het faillissement had ik toenadering gezocht tot VW Hamme en we hadden zelfs een begin van een akkoord bereikt. Maar plots kregen een aantal mensen van het bestuur daar koudwatervrees en trokken hun staart in, wat ons in een vervelende situatie bracht.'

Van Duysen moest in allerijl op zoek naar een andere partnerclub en kwam uiteindelijk bij KSV Temse terecht. 'In een tijdspanne van 24 uur zijn we tot een akkoord gekomen', zegt de voorzitter, die moet toegeven dat hij op dat moment maar bitter weinig wist over de club aan de Schelde. 'Om eerlijk te zijn, kende ik de club zo goed als niet. Ik moest eerst mijn huiswerk maken maar zag snel dat Temse een valabele partner kon zijn.'

© Belga Image

Voetbalplezier terugbrengen

KSC Lokeren-Temse was geboren en kwam terecht in tweede amateur. Daar pronken de Waaslanders momenteel op een tweede plaats. Promotie is nog mogelijk, al is dat geen absolute prioriteit. 'Toen we startten met dit project, wilden we vooral het voetbalplezier terugbrengen op Lokeren. Ook nu is het nog steeds ons doel om attractief en offensief voetbal op de mat te leggen, weliswaar met resultaat', legt Van Duysen uit.

Met een uitgebreide accommodatie, een groot stadion en een enorm supporterslegioen, lijkt KSC Lokeren-Temse de nodige elementen te hebben om op termijn terug te keren naar het hoogste niveau. 'Of we snel naar het profvoetbal zullen terugkeren? Daar kan ik momenteel niet op antwoorden. We hebben een gezonde, maar geen blinde ambitie. Alles gebeurt hier stap voor stap', klinkt het.

DNA van de Jeugd

Voor de voorzitter is ook de jeugdwerking van de club belangrijk. 'Sterke jeugdploegen hebben altijd in het Lokerse DNA gezeten. Dat KSV Temse altijd een goede jeugdwerking heeft gehad, was dan ook mooi meegenomen toen we besloten om samen te gaan. We wilden die jeugdwerking ook absoluut behouden en daarom beschikken we nu over twee jeugdcampussen, waarvan de samenwerking steeds vlotter verloopt.'

Om ervoor te zorgen dat ook jeugdspelers uit de gewestelijke opleiding kunnen doorstromen naar een seniorenploeg, werd dit seizoen een B-ploeg opgericht dat in vierde provinciale uitkomt. 'In het begin waren er wat twijfels over het oprichten van een B-elftal, maar nu zien we dat het toch een succesverhaal is. De ploeg zorgt voor een bijkomend sfeerelement en meer lokale betrokkenheid. De meeste spelers komen van deze streek. Dat is fijn, want wij willen ons zo veel mogelijk aan het lokale weefsel verankeren.'

Exit Spaenhoven

Afgelopen weekend werd, ondanks goede resultaten, de samenwerking met sportief manager Urbain Spaenhoven stopgezet. 'We vinden dit een zeer jammerlijke beslissing, maar we stonden met onze rug tegen de muur', verduidelijkt Van Duysen.

Als KSC Lokeren-Temse stijgt naar eerste amateur, moet de trainer over een UEFA A-diploma beschikken. 'Met Geert Dirinck als T1 is dat ook het geval, maar Urbain Spaenhoven bezit dat diploma op dit moment nog niet. Hij is wel bezig om dat via een EVC-procedure te verwerven', legt Van Duysen uit. 'Urbain Spaenhoven ging er om gegronde redenen van uit dat de voetbalbond in eerste amateur trainers toelaat die zo een EVC-procedure zijn opgestart. Daar gingen wij dus ook van uit.'

© Belga Image

Maar afgelopen weekend kwamen er vragen van de licentiecommissie die duidelijk maakten dat de positie van Spaenhoven een struikelblok zou kunnen zijn om die licentie te bekomen. 'Dat nieuws kwam voor ons onverwacht en het bracht ons in een lastige situatie. Spaenhoven is een uitstekende vakman en met hem erbij leken we goed op weg om te stijgen naar eerste amateur. Zijn vertrek zorgt nu voor een schokgolf in de kleedkamer, waardoor we sportief gefnuikt worden en mogelijks zelfs een promotie mislopen.'

Van Duysen en Spaenhoven gingen samenzitten en beslisten de samenwerking te beëindigen om de toekomst van de club niet te hypothekeren. 'We liepen het risico om onze licentie niet te krijgen als hij aan boord zou blijven en dat wilden wij geen van beiden' legt de voorzitter uit. 'Maar laat ons duidelijk zijn: als Spaenhoven straks toch over de juiste documenten blijkt te beschikken, staat de deur voor een sportieve functie hier wagenwijd open.'

Titel = promotie

De Lokerenvoorzitter stelt zich heel wat vragen bij de manier waarop het er nu aan toegaat in tweede amateur. 'Ploegen die meedoen voor de titel maar beslissen om geen licentie aan te vragen voor een hoger niveau, dat druist tegen de geest van de competitie in. Ik vind dat wie kampioen speelt, minstens zou moeten proberen een licentie te verwerven', klinkt het.

'Ik stel mij dan ook soms de vraag waar het schoentje knelt en waarom sommige clubs met een duidelijke sportieve ambitie geen licentie aanvragen. Sportief vind ik dat een nadeel voor de attractiviteit van de competitie. Het is ook niet bevorderlijk voor de transparantie naar supporters en andere clubs.'

Met zijn club wil Van Duysen in zuiver water zwemmen, en zich ten allen tijde aan de wettelijke normen houden. 'In Lokeren hebben we wel de ambitie om aan alle licentievoorwaarden te voldoen en ons aan alle regels te houden. Sportieve fairplay houdt ook financiële fairplay in. Iedereen moet sportief kunnen strijden in een level playing field', sluit hij af.

