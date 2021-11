Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch? KSKV Zwevezele, de West-Vlaamse dichtste achtervolger van KVK Ninove in tweede afdeling VV A.

De eerste periodetitel werd verloren, de koppositie uit handen gegeven en recent volgde er een teleurstellende twee op negen. De thuiswedstrijd tegen RC Harelbeke, zondag om 14.30 uur, lijkt dus een ideaal moment te zijn voor de troepen van coach Hans Cornelis. 'Misschien wel', lacht de ondertussen 39-jarige oud-prof. 'Ninove heeft een meer volwassen en ervaren team dan wij, met onder anderen Koen Persoons en Niels De Schutter in hun rangen. Hun spel is veel directer. Wij proberen meer op basis van combinaties en technisch vermogen het doel van de tegenstander te bestoken. Als zij 1-0 voor komen, kunnen ze een wedstrijd volledig dood maken. Dat is een kwaliteit waarover wij momenteel nog niet beschikken, maar ik schat hen niet hoger in dan ons. Eens wij onze naïviteit kwijt zullen raken, dan kan het een spannende strijd worden bovenin. Maar dan mag je niet, zoals bij Olsa Brakel, bij een 1-4-voorsprong moeten vechten tot het slot om de zege te behalen. Want dan willen wij echt nog te veel van achteruit voetballen, onze individuele kwaliteit tonen en alsnog dat vijfde verlossende doelpunt maken.'

Indrukwekkende opmars

In de zomer van 2017 verruilde Hans Cornelis KMSK Deinze voor KSKV Zwevezele, nadat de rechtsvoetige verdediger een mooi professioneel parcours had afgewerkt bij Club Brugge, KRC Genk en Cercle Brugge. 'Omdat Tim Smolders er al speelde en we eens samen gingen eten met de voorzitter Paul Degroote', zegt de Oost-Vlaming die in Oostkamp ondertussen een trainingscentrum runt als personal coach. 'En van het één kwam eigenlijk het ander. Ik had een bepaalde leeftijd, ging net een eigen zaak opstarten en de club lag niet zo ver van onze woonst. Bovendien kon ik me vinden in de doelstelling, om zo snel mogelijk kampioen te spelen in eerste provinciale.'

Zwevezele, een deelgemeente van Wingene, telt amper vijfduizend inwoners. Concurrent KVC Wingene meldde in het seizoen 2019/20 dat ze door financiële problemen geen nieuwe licentie meer aanvroegen voor derde afdeling en vrijwillig zakten naar de West-Vlaamse vierde provinciale. Een fusie en een nieuw stadion lagen op tafel, maar gingen finaal niet door. De V van Voorwaarts is duidelijk niet zomaar gekozen in de clubbenaming. 'We moeten vooral blij zijn dat onze voorzitter Zwevezele op de Belgische landkaart zet', gaat Cornelis verder. 'Zeven jaar geleden begon hij met het team in vierde provinciale. Paul Degroote steekt zijn ambities nooit weg. Bijna elk seizoen promoveerde de ploeg en begonnen we aan een indrukwekkende opmars. Na de promotie in derde afdeling kreeg ik de vraag en de kans om hoofdtrainer te worden. Het juiste moment, omdat ik mijn zegje mocht doen, ook op gebied van het transferbeleid. Ik wilde het graag op mijn manier doen.'

© KSK Voorwaarts Zwevezele

B-plan

De tijd is daarmee voorbij dat spelers worden binnengehaald op basis van hun naam, zoals in het verleden gebeurde met Smolders, Stijn Minne, Vincent Provoost of Stijn De Smet. 'Ik wou daar persoonlijk van afstappen, van die politiek', aldus Cornelis. 'Liever had ik een goede mengeling van ervaring met jongere krachten. Ik merkte in het verleden namelijk dat het promoveren met die routiniers niet altijd de doelstelling kon en mocht zijn. Door de coronabeslommeringen was het ook niet zo eenvoudig om veel nieuwkomers binnen te halen. Maar ik ben tevreden over wat we realiseerden, ook al zitten we in de breedte wat krap met onze kern van zeventien tot achttien spelers. Veel van hen zaten in de jeugdopleiding bij KV Oostende, Lokeren, SV Zulte Waregem, Club of Cercle Brugge, maar we hebben ook iemand uit de buurt van Rijsel in Noord-Frankrijk en zelfs Zaventem. Het merendeel komt wel uit Oost- en West-Vlaanderen. Het was interessant dat ze al veel voetbalbagage meebrachten.'

Eigen jeugd heeft de club niet; KSKV Zwevezele heeft - naast een vrouwenafdeling - nog een eerste ploeg in de West-Vlaamse tweede provinciale. 'Door het provinciale niveau van jeugdwerking', vervolgt Cornelis. 'Met allemaal jongens uit de regio. Een leuk alternatief, want de betere spelers worden al op jonge leeftijd weggelokt door de profploegen uit 1A en 1B. Wij proberen dus jongens op te leiden voor die reeks. Dat heeft zeker ook zijn charme.'

Een heikel punt blijft wel de infrastructuur, net zoals het aantal gemiddelde toeschouwers (maximaal honderd tot honderdvijftig personen). Gelukkig brengt Lokeren-Temse zelf bij de verplaatsing minstens vijfhonderd fanatieke aanhangers mee naar het De Zwaluwstadion. 'Daar moeten we een plan B voor zoeken', lacht de coach. 'Zeker omdat we de ambitie koesteren om zo snel mogelijk op te gaan naar de eerste amateurreeks en daar de mogelijkheden voor bestaan. Maar om aan die licentievoorwaarden te voldoen, dienen we onze zittribune serieus uit te bouwen en de lichtsterkte onder andere te verhogen. Dat zijn aanpasbare details. Alleen moeten we daarvoor terugvallen op de goodwill van de stad. De uitbreidingsmogelijkheden zijn niet zo groot. Er wordt momenteel sterk nagedacht over een andere locatie.'

Weldoener

Terwijl de vroegere derde klasse het eindpunt lijkt te worden voor de club denkt ook Cornelis al vooruit. 'Ik ben echt bijzonder ambitieus', klinkt het. 'De microbe heeft me goed te pakken. De eindstap? Hoofdcoach in 1A. Maar daarvoor moet ik nog veel sporten van de lange ladder beklimmen. Maar het blijft aantrekkelijk om bij Zwevezele te kunnen werken met een voorzitter die even hoge doelstellingen heeft. Dat past bij onze karakters. Voor onze club en de gehele gemeente is Paul Degroote een weldoener. Iedereen moet hem daarvoor dankbaar zijn, voor die snelle verwezenlijking. Zonder hem was hier niks. Maar vergis je niet: Rome werd ook niet op één dag gebouwd. Goudzoekers moet je hier niet verwachten. Spelers komen zich almaar meer spontaan aanbieden. We zijn geen club die riant of vorstelijk vergoedt, zoals vaak wordt gedacht. Jongens worden gescreend, moeten het niveau aan kunnen en spelen aan onze voorwaarden. Echt waar. En als we straks promoveren, dan zijn we hier allemaal gelukkig op het einde van het seizoen.'

