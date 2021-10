Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch, en hoe verteerden zij de voorbije covidonderbreking? Aflevering 8: KSV Oostkamp, de verrassende West-Vlaamse koploper in derde afdeling VV A.

'We blijven maar groeien, op en naast het veld', erkent voorzitter Paul Devliegere (63), ex-doelman van KSV Oostkamp die ooit onder de lat stond bij SK Roeselare in derde klasse en zijn club ondertussen al tien jaar succesvol leidt. 'Ons verhaal is een beetje speciaal: in het seizoen 2013/14 speelden wij nog kampioen in derde provinciale West-Vlaanderen, maar ondertussen draaien we bovenin mee in derde afdeling. Terwijl we een paar jaar geleden nog hadden gezegd dat we liefst een gevestigde waarde zouden zijn in eerste provinciale.'

Buitenkans

De rood-witte club met stamnummer 5956, die werd opgericht in 1956 en daardoor in 2006 Koninklijk werd, bleek jarenlang een jojovereniging tussen eerste, tweede en zelfs derde provinciale. Op het einde van het seizoen 2011/12 eindigde KSV Oostkamp voorlaatste in tweede provinciale, waardoor voor het eerst in achttien jaar de derde provinciale reeks hun bestemming werd. 'Bij mijn aanstelling had ik, in tweede provinciale, de ambitie uitgesproken om een reeks hoger te geraken. Ik had het beter niet gedaan, want een jaar later zaten we zowaar in derde provinciale. Gelukkig wisten we ook de oorzaak: we hadden te bruusk verjongd. Onze opgang werd vanaf het seizoen 2012/13 ingezet met een oud-doelman als nieuwe trainer: Rik De Mil, die vandaag coach is van Club NXT, de beloftenploeg van Brugge. Hij slaagde er in twee promoties te realiseren in drie jaar tijd, toen kreeg hij in 2015 dat aanbod van Club. Wij gunden hem die overstap van harte; zo'n buitenkans kon en mocht hij niet weigeren. Zijn opvolger, Dieter Lauwers, zette zijn werk goed verder, tot hij in juli 2020 vertrok naar SC Wielsbeke. Ook Kurt Delaere slaagt er in de positieve reeks, ook qua resultaten, verder te zetten.'

KSV Oostkamp

De oud-profs Jorn Vermeulen (ex-Club Brugge, OHL en Waasland-Beveren) en Bart Buysse (ex-Club Brugge, SV Zulte Waregem en Cercle Brugge) speelden eerder bij KSV Oostkamp, net als Dieter Deprez (vandaag sport scientist bij Club Brugge). Vandaag is Dylan Vanhaeren (24), één van de twee video-analisten bij Cercle Brugge, een vaste waarde in de basisploeg. 'Iedereen is bij ons welkom', oppert Devliegere. 'Alles gebeurt op een gezonde financiële basis. Wij nemen geen enkel risico; dat hoort bij ons DNA. Voor zware contracten moet je elders zijn, al ontken ik niet dat onze jeugdspelers mooie voorwaarden krijgen. Zo zorgen we er voor dat ze niet voor vijftig euro meer naar een provincialer verhuizen. Hier denken we altijd op lange termijn; we willen iets structureels opbouwen. Als wij spelers aan ons binden, dan proberen we hen daar op te wijzen en warm voor te maken. We houden ons altijd aan de afspraken. Geen enkele speler of leverancier heeft een halve euro te goed. Zes tot acht van de huidige A-kernspelers voetballen al seizoenen bij Oostkamp; sommigen lopen hier al tien jaar rond waardoor er een hechte onderlinge band is. '

Peloton

Naast de bouw van een compleet nieuwe tribune aan het De Valkaartstadion is het de bedoeling bij Oostkamp om elk seizoen twee tot drie jeugdspelers te laten doorstromen. 'Er zijn weinig West-Vlaamse ploegen die een nationaal niveau hebben', vervolgt de voorzitter. 'We zien daardoor de belangstelling toenemen voor onze club. Mochten we sportief nog een stapje hoger willen zetten, dan zullen we onze honderd kleine en grotere sponsors - die altijd heel trouw zijn en blijven, ook in coronatijden, want geen tien procent maakte gebruik van de korting die we aanboden - een extraatje moeten vragen, maar ook de inkomsten verhogen.

'Maar het plan bestaat. Onze troef is dat als er één iemand in de gracht belandt, het peloton altijd verder kan rijden. We zullen niet snel fiasco's meemaken en de nuchterheid primeert. We hebben een vast bestuur van achttien, al jaren sterk verbonden met Oostkamp. Vijf daarvan speelden jaren samen in het eerste elftal. Daarmee garanderen we dus een continuïteit. In totaal tellen we momenteel vijfhonderd leden, onder wie een vierhonderdtal (jeugd)spelers en tal van vrijwilligers. We zijn daar heel trots op. Maar we denken ook aan de toekomst. Het aantal betalende toeschouwers, nu vaak tachtig tot negentig, mag en moet naar omhoog. Groot-Oostkamp heeft toch 23.800 inwoners. Met onze vernieuwde accommodatie en infrastructuur hopen we hen, naast mooi voetbal, te lokken naar het lokale voetbal.'

De werken aan de nieuwe tribune vorderen. © KSV Oostkamp

