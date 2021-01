Lokeren-Temse bereidt zich voor op de 1/16 finales van de Belgische beker, maar wil het daar voor dit seizoen niet bij laten.

Vrijdag oefenden de spelers van Lokeren-Temse tegen FC Seraing uit 1B. Het was de eerste oefenmatch met het oog op de bekerwedstrijd van woensdag 3 februari tegen het STVV van Peter Maes, de trainer die het oude Lokeren aan twee bekers van België hielp in 2012 en 2014.

Op een weerzien met Maes verheugt men zich in Lokeren altijd, maar niet deze keer. 'Zonder Peter op de bank hadden we een kans tegen STVV, met hem als trainer van onze tegenstander wordt dat een aartsmoeilijke, om niet te zeggen bijna onmogelijke opgave', zegt voorzitter Hans Van Duysen. Na het failliet van het oude Sporting Lokeren nam hij de leiding over van de nieuwe club Lokeren-Temse.

Hervat de competitie

Dat wil niet zeggen dat Lokeren-Temse zich voorbereidt op een eenmalig feestje om dan voor de rest van het seizoen de schoenen aan de haak te hangen, zegt een strijdbare voorzitter.

Van Duysen heeft alle begrip voor de ploegen in provinciale en zelfs de nationale amateurreeksen die het niet zien zitten om de competitie terug op te starten wanneer de kantines en kleedkamers gesloten moeten blijven.

'Maar er zijn ook ploegen die wel willen spelen en de competitie, of op zijn minst een minicompetitie, willen afwerken met de clubs die wel nog bereid zijn verder te spelen, en dan denk ik aan de semi-amateurs van de eerste amateurafdeling en een aantal ploegen uit tweede amateur, waaronder wij. Wij zitten in een semiprofconstructie, met vaste kosten, met twee fulltime mensen op onze bureaus.'

Van Duysen vervolgt: 'Als je de 1/16 finales van de beker kan spelen, kan je ook de competitie verder spelen. Er is voor die bekermatchen na flink overleg een protocol opgemaakt met de overheid en de gezondheidsdiensten om ze te kunnen spelen als amateurclub. Ik zie niet in waarom dat ook niet bruikbaar is voor competitiewedstrijden voor de clubs die de middelen en de ambitie hebben om dat te doen.'

'Ik begrijp niet dat men wel mag en kan spelen in 1A en 1B, maar niet in eerste en tweede amateurafdeling. Wij zijn er helemaal klaar voor, met onze accommodatie, met voldoende stewards. Anders ontneemt men ons alles. Wij hebben dit jaar enorm geïnvesteerd in het veilig maken van onze accommodatie, in de uitbouw ook van onze eerste ploeg.'

Laat zij die willen spelen, spelen

Van Duysen was bijvoorbeeld verbaasd over het feit dat de kleedkamers niet gebruikt mochten worden. 'Ik heb daar het protocol van het kleedkamergebruik in de zwembaden bijgehaald. Ik mag na een zwembeurt douchen in de buurt van wildvreemden, maar onze spelers die één bubbel vormen en twee keer per week getest worden zouden niet mogen douchen in de ruime accommodatie van ons stadion? Dat kan toch niet.' Resultaat: 'Onze spelers zullen gewoon douchen in het stadion. Wat is daar het probleem?'

Zijn voorstel: 'Laat de ploegen die willen en kunnen spelen in deze omstandigheden volgens het ministerieel besluit dat ook doen. Ik kan u verzekeren dat we in de nationale amateurreeksen niet de enigen zijn die dat wensen en dat ook kunnen doen in veilige omstandigheden, zoals in 1A en 1B.'

En als Voetbal Vlaanderen en de andere federaties straks zoals voorzien alles stopzetten indien er van overheidswege volgende week geen versoepelingen komen? 'Wij zullen niet berusten in het niet-spelen, zoals we ook niet berustten in het niet-spelen van de bekerwedstrijden. Want de druk om dat niet te doen was groot op de amateurclubs. Amateurclubs die niet speelden, kregen een mooie premie. Dat heb ik in de sport nog nooit gehoord, dat je een premie krijgt om niet voluit sportief je kans te gaan. Als wij ten onder moeten gaan, dan sportief, en niet om andere redenen.'

