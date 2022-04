Na een moeilijk seizoen in de kelder van eerste nationale mag Mandel United nog dromen van het behoud. De club uit het West-Vlaamse Izegem timmert hoe dan ook verder aan haar weg naar 1B.

Gerechtigd correspondent Jan Desmet zag in zijn veertien jaar bij Mandel de club opklimmen. 'Toen ik begon zaten we in vierde nationale en ondertussen zijn we opgeklommen tot eerste nationale (de vroegere eerste klasse amateurs, nvdr). In de hogere competities vind je enkel profclubs.'

CEO Roland Louf (ex-KBVB, Moeskroen, La Louvière...) vult aan: 'Deze afdeling is eigenlijk een soort eiland tussen de andere amateurreeksen en het betaalde voetbal. Je vindt er heel wat profs en semiprofs.'

Ook bij Mandel United zijn die er. 'We zijn verplicht minstens vijf jongens in het team zo'n overeenkomst te geven. Daardoor krijg je al wat voeling met 1B, al is de stap nog steeds groot. Op dat moment wordt de hele club professioneel, dus ook je staf en medewerkers. Dit jaar betaalden we veel leergeld.'

Waterkans op behoud

Want dit seizoen wilden de West-Vlamingen meestrijden voor promotie, maar werd het in de plaats een seizoen onderaan het klassement.

'We staan voorlaatste en zouden eigenlijk degraderen, maar door de licentieproblemen van Moeskroen is er nog een waterkans op het behoud', zegt Louf. De laatste competitiewedstrijden vindt de CEO belangrijk, ondanks het feit dat Mandel United geen plaats meer kan stijgen. 'Die matchen zijn de perfecte voorbereiding op mogelijke barrages. Wie dan als toerist speelt en niet gemotiveerd is, moet ook niet meedoen in de wedstrijden waarin de ploeg gered kan worden van degradatie.'

Geen Franse club in België

Bijna een jaar geleden werd de club overgenomen door het Franse Strive Football Group. Veel veranderde dat niet, aldus Jan Desmet. 'We waren eigenlijk al aan het toegroeien naar wat we nu doen. Van het gezegde 'nieuwe bazen, nieuwe wetten' merken we eigenlijk weinig. Je moet wel met meer mensen rond de tafel om iets te bespreken en zij hebben als grote geldschieter bepaalde verwachtingen, maar globaal merk je dat niet. Over onze jeugdwerking waren ze zeer lovend, dus daar zie je nog steeds dezelfde mensen en dezelfde aanpak. Het enige verschil is dat er iets meer budget is, waardoor er iets meer kan en het wat professioneler is.'

Roland Louf merkt dat sommige mensen bang zijn dat er een Frans verhaal geïnstalleerd wordt in Izegem, maar zegt dat die angst onterecht is. 'Zij beslissen niet vanop een eiland over ons, want er is zeer regelmatig contact. Er is inderdaad een Franstalige trainer aangesteld en tijdens de transferperiode werden er Franse spelers aangetrokken, maar Mandel moet een Belgische club blijven. Je hebt ook geen profclubs meer met elf Belgen, dus ook wij willen een mix van lokaal en ander talent zijn.'

Jeugdspelers van Mandel United in actie © Mandel United

Voetbal voor iedereen

Momenteel heeft de club 39 teams in competitie, gaande van gewestelijk en interprovinciaal voetbal tot een vrouwenteam en G-ploegen. Jan Desmet vertelt dat ze willen dat iedereen uit Izegem bij Mandel United kan voetballen. 'Sommige profclubs kiezen ervoor het gewestelijke voetbal af te stoten, maar wij hebben besloten dat dat nooit gebeurt. We willen natuurlijk goede spelers opleiden die misschien ooit bij het eerste elftal kunnen aansluiten, maar ook de minder getalenteerden moeten hier kunnen voetballen. Het G-voetbal werd deel van onze club na het faillissement van Roeselare. Wij wilden een elftal oprichten, maar wisten niet goed hoe en zij hadden de expertise, maar zochten nieuw onderdak. Samen aan de slag gaan was dus ideaal.'

'Sinds dit seizoen hebben we opnieuw een damesploeg. De meeste speelsters zijn onervaren, maar ze amuseren zich en het draait steeds beter.'

Volgens Roland Louf zijn die vele teams ook een manier om iets terug te geven aan de stad. 'Het is belangrijk dat we de buitenwereld die sociale waarde kunnen aanbieden. Maar daarnaast willen we ook af en toe de vruchten plukken van onze opleiding.'

Te klein stadion

De promotie naar het profvoetbal is dus nog niet voor meteen, maar toch zullen er op termijn keuzes gemaakt moeten worden. 'Ons stadion is te klein voor 1B, dus op dat gebied moeten we uitkijken naar een andere plaats. We hebben nu 300 tot 400 thuissupporters en met een groot stadion zal dat niet plots veel meer zijn, dus op het gebied van sfeer kunnen we even goed hier blijven. In een kleiner stadion is er meer ambiance, omdat alles dichter op elkaar zit.'

Jan Desmet © Mandel United

In zijn eerste drie maanden vond de CEO het opvallend hoeveel sfeer er was. 'Onze supporters maken graag lawaai en ook de jeugd is aanwezig bij de matchen van het A-elftal. Daarnaast is het een vereniging met veel werkkracht. Als er wedstrijden, toernooien of evenementen georganiseerd worden, voel je dat de club leeft door die vrijwilligers. Voor dit niveau hebben we ook een mooi stadion en de oefenvelden, waarvan twee met kunstgras, zijn knap.'

Voetbalbond

Voor Louf waren de mensen ook een reden om ja te zeggen toen Strive Football Group hem vroeg de nieuwe CEO van Mandel United te worden. 'Ik kom niet uit Izegem en voetbal is al dertig jaar mijn job. Ik leef wel mee, maar heb niet die band met de club die Jan heeft.'

Voor Desmet is Mandel United ondertussen deel van zijn leven. 'Ik ben hier bijna elke dag. Hoe groter de betrokkenheid, hoe meer tijd je erin steekt. De taak van gerechtigd correspondent wordt vaak onderschat, want als er iets is, moet je dat meteen uitvoeren.'

Ook Louf ziet het belang van die functie. 'Jan heeft veel werk en elk jaar verdwijnen er gerechtigd correspondenten uit ons voetbal. Meestal gaan die mensen al richting de pensioenleeftijd, maar er is weinig instroom. Daarom vind ik dat de bond jonge mensen moet opleiden zodat het niet meer zo moeilijk is om een opvolger te zoeken als er iemand wegvalt.'

