Cercle Brugge heeft zich dinsdag geblameerd in de zestiende finales van de Beker van België. De Bruggelingen werden met 0-1 uitgeschakeld door Rebecquoise uit tweede amateurklasse.

Met Rebecquoise kreeg Cercle Brugge een op papier hapklare brok voorgeschoteld. Maar na tien minuten keek de Vereniging in het Jan Breydelstadion zowaar tegen een 0-1 achterstand aan. Een schot van Cyril Rosy week af op Panzo, doelman Hubert was geklopt: 0-1.

De Waals-Brabanders wisten nadien stand te houden, waardoor groen-zwart de eerste eersteklasser is die sneuvelt in deze editie van de Croky Cup. De uitschakeling komt hoogst ongelegen voor Cercle Brugge-coach Fabien Mercadal. Zijn team is immers met slechts 3 op 24 aan de competitie begonnen. Cercle Brugge is daarmee terug te vinden op de veertiende plaats.

1B-club Westerlo heeft zich ten koste van Waasland-Beveren geplaatst voor de achtste finales van de Beker. Het team van Bob Peeters won met 3-4. Bij de rust keken de Kemphanen nog tegen een 3-1 achterstand aan. De winning goal viel in blessuretijd.

Racing Genk heeft KSK Ronse uit de tweede amateurklasse uitgeschakeld met 0-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.