Amateurclub AFC Tubize verkeert in financiële nood, maar denkt dat de verkoop van twee Chinese spelers meer dan een miljoen euro kan opbrengen.

AFC Tubize heeft aan de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant gemeld dat het twee van zijn spelers voor topbedragen kan verkopen. Het gaat om de 20-jarige Chinezen Luo Xin en Mu Yiming, zo staat te lezen in een schrijven dat advocaat Stéphane Brancart richtte aan de voorzitter van de rechtbank. Sport/Voetbalmagazine kon het document inkijken.

...

AFC Tubize heeft aan de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant gemeld dat het twee van zijn spelers voor topbedragen kan verkopen. Het gaat om de 20-jarige Chinezen Luo Xin en Mu Yiming, zo staat te lezen in een schrijven dat advocaat Stéphane Brancart richtte aan de voorzitter van de rechtbank. Sport/Voetbalmagazine kon het document inkijken. Xin speelde tot nog toe maar zeven competitiematchen voor Tubize, dat veertiende staat in de hoogste amateurklasse. Toch geniet de jonge Chinese verdediger volgens Brancart interesse van drie Chinese clubs: Tianjin Tianhai, Guangzhou Evergrande en Shenzhen. Dat zijn twee eersteklassers en een tweedeklasser. Nog volgens Brancart willen die clubs voor Xin 700.000 à 1.000.000 euro betalen. De tweede Chinees, Yiming, speelde voor Tubize enkel nog maar in de bekermatch tegen Stade Brainois van augustus 2018. Voor hem wil de Chinese tweedeklasser Chengdu Better City volgens Brancart 500.000 euro neertellen. De Tubize-advocaat schrijft ook nog dat er rond Yiming al een voorakkoord getekend is, maar dat onder meer de uitbraak van het coronavirus de deals vertraagt. De club die een half miljoen wil betalen voor Yiming, is diegene waarbij beide Chinezen speelden vóór ze naar Tubeke kwamen. Het financieel noodlijdende AFC Tubize vroeg en verkreeg eind vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers. De Waalse club wil die bescherming nu laten verlengen. De geschetste vooruitzichten op die Chinese deals moeten dat verzoek kracht bijzetten. AFC Tubize degradeerde vorige zomer uit 1B. Volgens Brancart leidde dat tot een fikse daling van de steun van de Koreanen die in de club investeren. Hij schrijft dat het budget zakte van 3,9 miljoen euro vorig seizoen tot 1,5 miljoen euro dit seizoen. Ook meldt Brancart dat de schuldenberg eind vorige maand nog 1,2 miljoen euro bedroeg, al dan niet toevallig de som die Xin en Yiming volgens hem ten minste zouden kunnen opbrengen.