Veel clubs in provinciale stoppen noodgedwongen. Het Oost-Vlaamse SK Zandbergen deed dat zelfs op het sportieve hoogtepunt van zijn bestaan. De velden blijven voortaan onbespeeld. 'We hebben aan de stad gevraagd of er een ploeg is die een veld zoekt.'

In café Denderhof, uitgebaat door de laatste voorzitter van de Oost-Vlaamse derdeprovincialer SK Zandbergen, staat de rangschikking van het afgebroken seizoen nog op het bord. SK Zandbergen stond vijfde, in zijn vierde opeenvolgende seizoen in derde provinciale. Nooit eerder in zijn bestaan stond het zo hoog, maar al voor de coronacrisis toesloeg, was beslist om ermee te stoppen, 58 jaar na de oprichting.

'We hadden gewoon geen medewerkers meer', zucht Patrick De Coster, tot 2007 doelman bij Zandbergen en vanaf nu geen voorzitter meer maar enkel uitbater van café Denderhof naast het terrein. Samen met zijn vrouw Anja,die ook een kapperszaak heeft, en nog een paar medewerkers op leeftijd kon men de organisatie niet langer aan.

Er kwam, ondanks de goeie sportieve resultaten, geen logistieke versterking. 'Financieel kwamen we altijd net rond, we gaven onze spelers nooit meer premies dan we geld binnenkregen, maar de mankracht was al een paar jaar een probleem.' De Coster vreest wel dat de spelerspremies in provinciale door de coronacrisis flink zullen moeten herzien worden. 'Zonder het vooruitzicht op inkomsten uit de kantine, eetfestijnen en ticketing zullen spelers moeten voetballen voor wat ze nog kunnen krijgen.'

Uiteindelijk werd het stamnummer 9433 overgenomen door een reeksgenoot, derdeprovincialer FC Bonanza uit Sint-Martens Lierde, zo'n vijftien kilometer verderop, een deelgemeente van Brakel. Door de overname zakt Bonanza niet naar vierde. Het nam zelfs de naam over en heet op dit moment Bonanza Zandbergen.

Vorige maand was er nog wat leven op de velden langs de Dender, op de wandel- en fietsweg van Aalst naar Geraardsbergen, toen de jeugd van het naburige Appelterre-Voorde er trainde omdat hun terreinen net ingezaaid waren. Nu liggen de velden er verlaten bij. Patrick De Coster informeerde al bij de stad Geraardsbergen of er geen ploeg is die een veld zoekt.

Die leek er even te zijn, met name in de provincie Antwerpen. Mochten Antwerp of Mechelen naar hier uitwijken voor hun thuismatchen? 'Natuurlijk', zegt Patrick De Coster. 'Als ze dat zelf zien zitten.' Voorlopig is dat dus niet aan de orde. Antwerp zou het voordeel hebben dat een deel van de accommodatie al in rood-wit geschilderd is, de kleuren van SK Zandbergen. Een andere troef, de Witkap Pater, hét streekbier bij uitstek, staat altijd gekoeld klaar in het Denderhof. Wel moet men, als er een bal in de nabijgelegen Dender belandt, die er zelf uithalen, zoals ze dat ook bij Zandbergen altijd deden.

