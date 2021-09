Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch, en hoe verteerden zij de voorbije covidonderbreking? Aflevering 4: KSC Dikkelvenne, een Oost-Vlaamse feestploeg in tweede afdeling VV A.

'De Gevaerts zijn inderdaad een begrip op en rond Dikkelvenne', begint voorzitter Geert Gevaert als we vragen naar de naam van het Sportcomplex, die vernoemd is naar zijn vader en huidig erevoorzitter Marc. 'Want de gehele familie is van kindsbeen af betrokken bij het lokale voetbalgebeuren. In 1987 werd alles hier gebouwd, weliswaar met middelen van de gemeente, door allemaal eigen mensen. De funderingen die werden gegoten, het metsel- en timmerwerk, daarvoor konden en kunnen we nog altijd terugvallen op een grote groep van vrijwilligers. We zitten in Dikkelvenne niet graag stil. We begonnen net met een nieuwbouw, met grotere kleedkamers en daarboven een mooie ontvangstruimte. Met dank aan de gemeente Gavere, die de werken financiert.'Sinds 2007 is Geert Gevaert voorzitter in het dorp met iets meer dan 2200 inwoners. Hij volgde zijn vader op, die de functie vanaf 1973 vervulde. 'Dat kan alleen maar worden gerealiseerd door een heel gerichte werking op basis van een gezond financieel beleid', zegt de bankier en verzekeraar. 'Weten wat we wel en niet kunnen. We zijn al sinds 1967 een ambitieuze ploeg, maar in de jaren tachtig en negentig reikten we nooit hoger dan de top van tweede provinciale. De klik kwam er in het seizoen 2009/10, met de titel in derde provinciale. Vanaf dan ging het snel, want twee jaar later werden we eerste in tweede provinciale en in 2014/15 in eerste provinciale.'Als geboren en getogen Dikkelvennenaar zit Gevaert al vanaf zijn twintigste in het bestuur. 'Ons geheim? De ongelofelijke eendracht en verbondenheid; al jaren trekt dezelfde groep van enthousiastelingen aan de kar. En dat alles op vrijwillige inzet. Ons grote voordeel is dat we niet afhangen van één iemand. Ik ben zelfstandige en sponsor ook wel wat. Maar niet in die mate dat de club mij nodig heeft. Zo hebben we veel mooie en trouwe partners, die ons een warm hart toedragen en het vaak doen uit sympathie. Ik ben er fier op dat wij nog altijd geen fusieclub zijn.'Bij KSC Dikkelvenne organiseren ze graag allerhande activiteiten, wat voor een positief imago zorgt in de regio. 'Soms denken ze dat we een evenementenbureau en geen voetbalclub zijn', grinnikt Gevaert, om meteen te verwijzen naar de manifestaties die ze op poten hebben gezet. 'Wij organiseren binnenkort opnieuw de Nacht van de Ambiance. Uit eigen kring kan ik dan probleemloos 60 tot 75 vrijwilligers inschakelen. In het verleden brachten we André Hazes jr. naar de Brielpoort in Deinze en hadden we een Kerstconcert met een optreden van Christoff. (lacht) Aan een bruisende sfeer is hier nooit veel gebrek hoor.'Gevaert zelf voelt zich niet te beroerd om met nadarhekken te sleuren en de handen uit de mouwen te steken, zoals gebeurde voor de galawedstrijd tegen KAA Gent of op 4 september bij het competitieduel met KSC Lokeren-Temse (voor 1000 toeschouwers). 'Waarom niet? Ik vind dat eigenlijk vrij normaal', poneert hij. 'Dit blijven unieke momenten voor ons, waar we zo maximaal mogelijk proberen van te profiteren. Ik ben zelf supporter van de Buffalo's, heb daar een abonnement en ben blij dat een ploeg uit 1A met plezier naar ons komt in de zomervoorbereiding door de perfecte organisatorische omstandigheden en onze pelouze. Ondertussen heb ik een directe lijn met Hein Vanhaezebrouck en Peter Balette. Maar de aanvankelijke link was onze beide hoofdsponsor, vdk bank. Wij zijn een publiekstrekker. In 2015 moesten wij hier de deuren sluiten, want het was gala met hoofdletter, door de komst van zeker 3000 fans.'KSC Dikkelvenne beschikt over een hoofdterrein en een kunstgrasveld, telt 250 jeugdspelers naast een eerste ploeg, twee beloftenteams en een U21-elftal. 'Onze schitterende accommodatie, eigendom van de gemeente, onderhouden wij zelf. Vijf jaar geleden hebben we als club voor de helft geïnvesteerd in het kunstgrasterrein, wat ons 150.000 euro kostte. Het klinkt misschien vreemd om te zeggen, maar we zitten nu sportief aan onze top. Deze reeks is voor ons het hoogst haalbare, als de licentievoorwaarden van Voetbal Vlaanderen niet veranderen. Het is niet de bedoeling om te stijgen; het is nu soms al alle hens aan dek. Gemiddeld zitten we bij thuisduels aan zo'n 150 betalenden, in totaal soms 400 toeschouwers.'Ook deze club moest natuurlijk met corona omgaan, maar met die moeilijke tijd werd creatief omgegaan. 'Typisch Dikkelvenne, maar we bleven zeker niet bij de pakken zitten', vervolgt Gevaert. 'Drie takeaways zorgden er voor dat er toch inkomsten bleven komen. Doordat we de zaken zo organiseerden, zorgden we ervoor dat we er niet slechter door werden. Ik nam ook redelijk snel contact op met onze sportief verantwoordelijke, die het budget beheert van de A-kern. Wij vroegen al onze 22 spelers wat in te leveren. Niet spectaculair, maar een aantal procenten. Ze gingen eigenlijk vlot mee in dat verhaal, uit begrip voor onze situatie. Alle kleine beetjes helpen.'frédéric vanheule