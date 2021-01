Er is voorlopig nog geen uitsluitsel of er in het amateurvoetbal verder gespeeld wordt, maar de kans is wel groot. Steven Van Geeteruyen, voorzitter van KFC Heur-Tongeren, geeft tekst en uitleg.

1. De beslissing of er in het amateurvoetbal verder gespeeld wordt dit seizoen is verschoven tot na het volgende overlegcomité op 22 januari. Kunt u daarmee leven, of is dat een tegenvaller?'Dat lag in de lijn der verwachtingen. Duidelijk is dat als er op 22 januari geen bijkomende versoepelingen komen door het overlegcomité het huidige seizoen stopgezet en geannuleerd wordt. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en Brussel.'Want dan kan je niet normaal trainen. Als je niet normaal kan trainen - daarmee bedoelen we met het gebruik van kleedkamers - en niet kan spelen met publiek en inkomsten van de kantine, hoeft het voor de meesten van ons niet meer. Voetbal Vlaanderen steunt die eis die we al eerder stelden.''In dat geval wordt de hele competitie geannuleerd met alle resultaten tot nog toe, en beginnen we volgend seizoen opnieuw, met dezelfde ploegen in dezelfde reeksen, zonder stijgers of dalers, zonder play-offs.''In het beste geval organiseren we in de maanden waarin wel iets kan, maart of april, nog vriendschappelijke wedstrijden of regionale bekercompetities zodat clubs, spelers en eventueel publiek aan dit jaar toch nog iets hebben.'2. Heeft die beslissing ook impact op de amateurclubs die nog in de beker zitten, waaronder uw club, en hoe ziet u dat?'Wie niet kan voetballen kan opteren voor een forfait waarbij de club die forfait geeft omdat hij niet kan spelen een steunpremie krijgt van 25.000 euro. Het ironische is dat clubs die wel die bekermatch spelen die som niet krijgen. Zij krijgen enkel de 13.000 euro die je krijgt voor het bereiken van de 1/16 finales.''We vinden het een beetje scheefgetrokken dat wie wel bekert, dus minder ontvangt dan wie afhaakt. Dat zouden we graag gelijkgeschakeld zien. Uiteindelijk was het bij ons een gemakkelijke beslissing om te spelen omdat de spelers afzagen van hun vergoedingen voor die match. Daardoor blijven de kosten beperkt tot 250 keer 8 euro per sneltest, en de kosten voor het huren van een bus voor pakweg een vriendenwedstrijd tegen Lokeren, want we moeten toch een voorbereidingsmatch spelen voor die bekerwedstrijd. Allemaal niet simpel.'3. Als alles geannuleerd wordt, geldt dat dan ook voor de jeugdwedstrijden en trainingen? En wat gaat u doen met uw spelerskern? Behouden of transfereren?'Wat ons betreft mag voor de jeugd een ander regime uitgewerkt worden, omdat daar toch ook de sociale rol van betekenis is voor de jongeren.''Wat onze plannen betreft: wij zijn volop bezig met het vastleggen van de huidige kern voor volgend seizoen en we gaan er van uit dat we ook ons huidig budget volgend jaar kunnen behouden.'