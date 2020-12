De crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist om in de seniorencompetities de eindrangschikking op te maken na het spelen van enkel de heenrondes. Ook een definitieve stopzetting lag op tafel. 'Maar we verkozen om onze leden perspectief te bieden', zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen.

In het jeugdvoetbal (spelers tot 17 jaar) mogen sinds eind oktober door de coronapandemie geen wedstrijden meer afgewerkt worden. Twee weken eerder hadden de amateurvloegels Voetbal Vlaanderen en ACFF ook de seniorencompetities tijdelijk stopgezet. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen teams pas vanaf 16 januari opnieuw in groep trainen. Als die datum door de sanitaire situatie niet nog verder uitgesteld wordt, mogen de senioren vanaf 14 februari opnieuw wedstrijden spelen. De jeugd mag de competities in het weekend van 6 februari al hervatten.

De beslissing om enkel nog de heenronde af te werken geldt zowel in de Vlaamse als in de Waalse reeksen, van de eerste nationale tot en met de vierde provinciale reeksen. De eindrondes waren al geannuleerd en blijven dat ook.

'De regels van stijgen en dalen blijven gelden. We zullen ook gewoon een kampioen aanduiden. Door de afschaffing van de eindrondes, zullen de andere stijgers behalve de kampioenen over meerdere reeksen aangeduid worden. Zo kan het puntentotaal de doorslag geven als er meerdere clubs in aanmerking komen voor promotie. Dat zal het enige verschil zijn', licht Van Craen verder toe. 'Het waren moeilijke knopen om door te hakken, maar de beslissingen zijn quasi unaniem genomen. Er was binnen de crisiscel een heel groot draagvlak om deze beslissingen te nemen', aldus de voorzitter van Voetbal Vlaanderen.

'Er is marge'

'De optie om het amateurvoetbal definitief stop te leggen, is zeker ook besproken. We hadden al nagedacht over alternatieven, met vriendschappelijke wedstrijden, maar dat is moeilijker te organiseren. Daarom hebben we ervoor gekozen om de clubs en de voetbalspelers perspectief te bieden. We snakken al een tijd naar voetbal en dat had dan stilgelegen tot augustus.'

Door alleen de heenronde af te werken, bouwen de amateurs ook een buffer in. 'De piste die nu op tafel ligt, is haalbaar. Mocht er nog een derde coronagolf komen, hebben we bewegingsruimte. De competities moeten afgerond zijn op 2 mei. Als we met extra afgelastingen worden geconfronteerd, ook door slecht weer bijvoorbeeld, dan hebben we nog een maand marge om alles in te halen', aldus Van Craen. 'We moeten ook geen midweekspeeldagen afwerken, wat wel het geval zou zijn als we ook de terugronde zouden afwerken. Dan hadden we voor een wedstrijdschema gestaan dat voor amateurs niet haalbaar is.'

In het voorziene schema kunnen amateurs vanaf 16 januari 2021 opnieuw trainen. Pas vier weken later starten de competities. 'We voorzien serieus wat tijd, omdat de sportclubs sportief zich ook moeten kunnen voorbereiden om terug aan de competitie te beginnen. Op dat gebied primeerden gezondheidsoverwegingen.'

Croky Cup

Dinsdag zitten de amateurs samen met de Pro League, om het te hebben over de zestiende finales van de Beker van België op 9 en 10 januari. Negen amateurploegen zitten bij de laatste 32 in de beker. 'Zij hopen op uitstel, zodat ze zich sportief kunnen voorbereiden op de confrontatie met de profs', zegt Van Craen.

De Pro League wil daar echter niet van weten. De sportministers lieten ook al weten dat de Croky Cup als een professionele competitie erkend is, en de amateurs dus gewoon al eerder kunnen trainen als ze zich aan de coronaprotocollen van de Pro League houden. 'Alleen ligt de lat te hoog voor onze amateurclubs', meent Van Craen, die hoopt op een financiële toegift.

