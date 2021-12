De 21-jarige centrale verdedigster van OH Leuven, die genoemd wordt voor de Gouden Schoen, belichaamt de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal.

1. Hoe verklaar je het huidige succes van de vrouwen van OH Leuven? 'OHL is een mix van ervaren speelsters, zoals Lenie Onzia en Charlotte Cranshoff, en jongeren zoals ik. Het is ook een heel familiale club. Wanneer het even iets minder gaat, praat de technische staf veel met ons. Het doel is om ons te helpen om beter te worden en om de jongeren zo goed mogelijk te omkaderen. OH Leuven wil de top bereiken, het Anderlecht van de toekomst worden. Dat brengt druk met zich mee, omdat we zo dé te kloppen ploeg worden, maar je mag niet vergeten dat we nog jong zijn. 'Het is door de winst op de vijfde speeldag tegen RSCA dat we voelden dat er iets mogelijk was. We stonden toen achter aan de rust. We zijn echter kalm gebleven en hebben de match toch nog gewonnen. Dat heeft ons echt vertrouwen gegeven. En het besef dat we van gelijk wie kunnen winnen in België. Dit gezegd zijnde, had ik wel niet verwacht dat dit project zo snel resultaten zou opleveren. Want toen ik hier in 2020 arriveerde, had de club net een seizoen van 1 punt achter de rug.' 2. Welke jonge speelsters maken de beste indruk op jou? ' Hannah Eurlings. Zij heeft een ongelooflijke techniek. In elke match heeft ze geweldige acties in huis. Bovendien is ze nog maar achttien jaar. Ze voetbalt alsof ze het woord 'druk' niet kent. Tegen Polen werd ze zelfs verkozen tot Flame of the Game ( tijdens de laatste internationale break scoorde de flankaanvalster drie keer en gaf ze twee assists, nvdr). Misschien is de volgende speelster van Leuven die bij de nationale ploeg komt, wel Luna Vanzeir ( de zus van Dante, nvdr). Ze is technischer dan Hannah, maar minder snel. Op dit moment zijn er al een paar speelsters met haar profiel in de selectie. Ze moet zich dus nog een beetje meer ontwikkelen om bij de Red Flames te geraken.' 3. Dit jaar had het EK op het programma moeten staan, maar corona besliste er anders over. In plaats daarvan hebben jullie oefenwedstrijden afgewerkt en zijn jullie aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2023 begonnen. In die matchen heb je een basisplaats afgedwongen. Ben jij de grote winnares van 2021? 'Op een bepaalde manier is corona positief geweest voor mij. Het EK zou te snel gekomen zijn als het in de zomer van 2021 gespeeld zou zijn, zoals voorzien was. Ik was er immers pas voor de eerste keer bij in februari 2021. Vandaag heb ik een tiental caps en heb ik enorm veel geleerd. Bij de Flames moet je sneller spelen, lopen en denken, want tegen landen als Noorwegen of Nederland betaal je elke fout cash. In mijn eerste twee wedstrijden was ik heel gestresseerd, maar ik heb geleerd om die stress te beheren. Het is ook daaraan te danken dat ik in de basiself gebleven ben. Aan de zijde van speelsters zoals Tessa Wullaert of Janice Cayman spelen, dat helpt enorm.' 4. Jouw generatie lijkt beter opgeleid dan de vorige. En misschien ambitieuzer? 'We plukken de vruchten van een betere begeleiding. We hebben nu performance trainers, trainers die specifiek op techniek werken, ... Ik denk dat dat ons ambitieuzer maakt, want dat helpt ons. De weg is nog lang voor de Belgische competitie. Ik hoop dat we snel naar een echt professionalisme zullen gaan, maar dat zal tijd vragen.' 5. Met zeven andere speelsters ben je genomineerd voor de Gouden Schoen. De eerste keer voor jou. Wat doet dat met je? 'Ik kan het nog altijd niet geloven. CEO Peter Willems vroeg me: 'Zeg, wat doe jij op 12 januari?' Ik antwoordde dat ik dat nog niet wist en hij zei me: 'Wel, dan gaan we naar de Gouden Schoen, want je bent genomineerd.' ( lacht) Ik heb een superjaar gehad bij OHL en de Red Flames, dat klopt, maar toch... Natuurlijk ben ik supertrots en mijn familie ook. Dat ik het nieuwe gezicht van het Belgische vrouwenvoetbal kan worden, is heel aangenaam, hoewel ik mezelf niet onder druk zet.'