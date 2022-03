Walter Pauli, politiek journalist bij Knack, legt uit wie Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, is en of hij geknipt is voor de functie.

'We kennen Parys vooral als het 'mannetje' van Bart Verhaeghe', opent Pauli. 'Samen met de voorzitter van Club Brugge was hij een van de drijvende krachten achter het fel gecontesteerde winkelcentrum Uplace.' De twee kennen elkaar ook van in de voetbalwereld, want Parys was van 2011 tot 2012 operationeel directeur bij Club Brugge

...

'We kennen Parys vooral als het 'mannetje' van Bart Verhaeghe', opent Pauli. 'Samen met de voorzitter van Club Brugge was hij een van de drijvende krachten achter het fel gecontesteerde winkelcentrum Uplace.' De twee kennen elkaar ook van in de voetbalwereld, want Parys was van 2011 tot 2012 operationeel directeur bij Club Brugge'Daar is hij destijds mee gestopt omdat hij vol voor de politiek wou gaan. In 2014 werd hij voor NV-A verkozen als Vlaams parlementslid', zegt Pauli, die vindt dat Parys zijn nieuwe functie niet mag onderschatten. 'Zeggen dat het een grote uitdaging is, is een understatement. Hij heeft nog nooit iets verwezenlijkt op zo'n hoog niveau als dat van de Pro League.''Lorin is een heel ambitieus persoon', gaat Pauli verder. 'Hij heeft ook de kwaliteiten om de functie van CEO goed te doen. Hij is intelligent, kan goed luisteren en is een aangename gesprekspartner. Die eigenschappen heb je nodig als je een organisatie als de Pro League in goede banen wil leiden.''Ik hoop wel dat Parys zijn Vlaams-nationalistische kant opzij kan schuiven. Hij zal zeer uiteenlopende zaken moeten behandelen, van scheidsrechters en apparatuur tot racisme in het voetbalstadion. Hij mag zich daarbij absoluut niet laten leiden door het conservatief wereldbeeld van zijn partij en zal zich gevoelig moeten opstellen.'Voor de 45-jarige Parys, die van opleiding advocaat is, is dit niet zijn eerste carrièreswitch. 'Ik vergelijk Parys soms met een kameleon, omdat hij van tijd tot tijd verandert van functie. In 2013 maakte hij de overstap van Open VLD naar N-VA, vorig jaar werd hij herkozen tot ondervoorzitter van de partij en nu gooit hij het weer over een compleet andere boeg door CEO te worden van de Pro League. Daar moet je lef voor hebben, en dat heeft hij in overvloed.'Pauli weet ook dat de Leuvenaar een man is die veel gedaan krijgt. 'In zijn politieke onderhandelingen was hij altijd heel hard. Hij gaat echt tot op het randje en zo krijgt hij veel voor elkaar. Zo versloeg hij vorig jaar de hyperpopulaire Theo Francken in de verkiezingen om ondervoorzitter van de N-VA te worden. Dat is toch straf.'Naast politicus is Parys ook een ondernemer. 'Hij schijnt een strenge baas te zijn, en dat is misschien wel nodig bij de Pro League', zegt Pauli.Van Parys wordt verwacht dat hij belangrijke dossiers als de aanpassing van de sociale en fiscale voordelen van de clubs in goede banen leidt. Zijn contacten in de politiek zijn daarbij van cruciaal belang. 'Maar die politieke relaties zal hij toch ook achter zich moeten laten', weet Pauli. 'Hij komt van een Vlaams-nationalistische partij, maar zal nu een goede verstandhouding moeten hebben met Wallonië en Brussel. Ik betwijfel trouwens of de Franstalige Belgen blij zijn met zijn aanstelling.'Toch heeft Pauli vertrouwen in Lorin Parys. 'Het is een grote uitdaging en het zal moeten blijken hoe hij het er vanaf zal brengen. Maar hij heeft alleszins voldoende kwaliteiten om het goed te doen', sluit hij af.