De Amerikaanse sportzender ESPN zal vanaf komend weekend wedstrijden uit de Jupiler Pro League live uitzenden. Dat maakte de Pro League vrijdag bekend, nadat rechtenhouder Eleven Sports en internationale partner MediaPro de overeenkomst voor vijf jaar hadden afgerond. Daardoor zal het Belgisch voetbal in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika te zien zijn.

Elk weekend zullen er voortaan drie wedstrijden uit 1A op het betalend kanaal ESPN+ te zien zijn. Zaterdag volgt de eerste Belgische wedstrijd met STVV-Zulte Waregem, vanuit Amerikaans standpunt interessant omdat Chris Durkin bij de Kanaries voetbalt. Nadien komen ook Standard-Antwerp en Charleroi-Club Brugge op de buis.

'Voor de Pro League is de Amerikaanse markt een belangrijke strategische markt voor verdere ontwikkeling', licht CEO Pierre François toe. 'Het potentieel is enorm en we zijn bijzonder trots op de vijfjarige overeenkomst met een premiumzender als ESPN voor de Amerikaanse continenten.'

ESPN is een van de grootste sportnetwerken ter wereld. De zender heeft ook bijvoorbeeld de Bundesliga, Serie A, UEFA Nations League en MLS in de portefeuille. 'De visibiliteit voor het Belgisch topvoetbal in de Verenigde Staten zal een boost betekenen voor de mondiale bekendheid van het Belgische clubvoetbal. We kijken ernaar uit om ons product samen met ESPN en Eleven in de komende jaren verder te ontwikkelen', zegt legal counsel Leander Monbaliu, bij de Pro League verantwoordelijk voor de tv-rechten.

Behalve Durkin voetballen ook de Amerikanen Matt Miazga (Anderlecht), Mark McKenzie (Genk), Ethan Horvath (Club Brugge) en Brendan Hines-Ike (Kortrijk) in 1A.

