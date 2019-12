Paars-wit plukte bij New York Red Bulls de Panamese rechtsback Amir Murillo weg. 'Een opportuniteit voor iedereen', zegt zijn makelaar aan Sport/Voetbalmagazine.

Met rechtsachter Amir Murillo haalde Michael Verschueren afgelopen weekend zijn eerste transfertarget binnen van deze wintermercato. Murillo komt over van New York Red Bulls, zusterclub van de Europese subtoppers RB Salzburg en RB Leipzig. Anderlecht betaalt naar verluidt iets minder dan de zogenaamde allocation money van 680.000 euro en met bonussen zou het transferbedrag kunnen oplopen tot 900.000 euro.

Murillo, die bij New York Red Bulls vorig seizoen een basissalaris had van 103.000 euro, zou er op financieel vlak fors op vooruitgaan. De Panamees maakte in 2017 de overstap van San Francisco in eigen land naar New York Red Bulls en werd in zijn eerste seizoen meteen uitgeroepen tot nieuwkomer van het jaar.

In 2018 werd hij geselecteerd voor de MLS All-star game tegen Juventus waar hij mocht paraderen tussen Laurent Ciman, Carlos Vela, Jonathan dos Santos, Sebastian Giovinco en Alphonso Davies. In de VS staat hij bekend als een verdediger die op offensief vlak all the way kan gaan en meteen terug kan spurten om de tegenaanval eruit te halen. Bovendien trekt hij ook zijn plan in een driemansverdediging. In dat opzicht heeft hij een gelijkaardig profiel als Clinton Mata.

'Amir is wendbaar, sterk en atletisch gebouwd. Als de situatie het toelaat zal hij meestal voor de voetballende oplossing kiezen. In die optiek past hij perfect binnen onze voetbalvisie', liet Verschueren optekenen op de website van Anderlecht.

Opportuniteit

Een jaar geleden was PSV geïnteresseerd. Afgelopen zomer was een Spaanse ploeg bereid om de Panamese international te kopen, maar New York stond toen niet te springen om zijn speler van de hand te doen. 'In de zomer staan clubs uit de MLS niet graag spelers af want in die periode is de transfermarkt slechts een maand open', vertelt Murillo's makelaar Edgar Carles aan Sport/Voetbalmagazine. 'Daarom is het niets geworden. Er was ook interesse vanuit de MLS zelf, maar ons standpunt was duidelijk: we wilden naar Europa om sportief en financieel een stap vooruit te zetten.'

'Dat het nu slecht gaat met Anderlecht? De dingen zullen snel beter worden - er is geen reden om daar aan te twijfelen. Deze situatie is een opportuniteit voor iedereen.'

Hoewel de onderhandelingen in alle discretie verliepen, liet Verschueren op het einde een steekje vallen. Begin vorige week ging een foto van het computerscherm van Verschueren viraal waarop zijn WhatsAppgesprekken duidelijk te zien waren. Met het blote oog konden onder andere de namen van Denis Hamlett, sportief directeur van New York Red Bulls, en Edgar Carles, herkend worden. Maar niemand kon de link leggen met Murillo.

Carles: 'In Panama was de transfer van Amir groot nieuws. Veel mensen waren blij en tegelijk ook verrast. Panamese journalisten zijn meestal van alles op de hoogte, maar deze keer konden we alles geheim houden tot de officiële aankondiging van de twee clubs. Alle partijen zijn tevreden dat de onderhandelingen niet uitgelekt zijn.'

Lees de volledige reportage over RSC Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 december.