Analyse: is Clubspits Wesley klaar voor een topcompetitie?

Slechts twee spelers vertrokken in Brugge ooit voor dubbele cijfers - José Izquierdo (15 miljoen, Brighton & Hove, 2017) en Carlos Bacca (10 miljoen, FC Sevilla, 2013) -, de kans is groot dat daar deze zomer een derde naam bijkomt: Wesley Moraes Ferreira da Silva (22).

En heel misschien sneuvelt zelfs het Brugse transferrecord. Tot 20 miljoen euro zou Wesley kunnen opbrengen, zei zijn manager Paulo Nehmy aan CalcioMercato. 'Hij wordt door verschillende clubs gevolgd en PSG is er daar één van.' Nóg een naam, nadat hij eerder al aan Lazio, Everton, Fiorentina, Guangzhou Evergrande, CSKA Moskou en... Arsenal werd gelinkt.

Van de JPL naar een topclub in de Premier League? Ivan Leko: 'Hij kan dat niveau aan.'

Leermomenten

Is dat zo? 'Met zijn profiel zal hij altijd nuttig zijn voor een ploeg', zegt Franky Van der Elst, die voor Oostende uitgebreide scoutingsverslagen maakte van Club Brugge. 'Maar zo'n speler heeft ook nood aan specifieke trainingen. Techniek onder druk, kaatsen, positie kiezen, oorlog maken in de box... Daar moet aan gewerkt worden, want in Engeland zijn de ruimtes beperkt, maar een grote en stevige spits kan in veel topcompetities terecht.'

'De eerste keer dat we op Club speelden en ik hem van zo dicht, en niet van uit de tribune, zag, dacht ik: shit jong, wat een vent. Met zo'n lichaam zal hij ook verdedigers in Italië kunnen afhouden en ze zullen daar ongetwijfeld intensief met hem aan de slag aan om hem nog sluwer, slimmer en dus ook beter te maken.

'Daarom waren die matchen in de Champions League, tegen onder anderen Diego Godín en José Giménez - de meester en zijn leerling - goede leermomenten. Als jonge gast is het goed om tegen verschillende types te spelen.'

Progressie

Een scout, die liever niet genoemd wil worden, omschrijft hem als 'The Brazilian Warrior'. Een krijger. Een speler die oorlog maakt en zijn ploegmaats beter laat renderen, geen spits die met doelpunten of assists zélf het verschil zal maken. Nog niet. Een pure killer zal hij nooit worden, maar de progressie is duidelijk. In zijn eerste volledige seizoen 6 goals (32 matchen) in alle competities, vorig seizoen 13 (44) en met nog 12 matchen te gaan, staat de teller nu al op 14 stuks (36). Maar hij is wisselvallig. Niet altijd 'de Europese Wesley'.

Van der Elst: 'Positie kiezen voor het doel kan over het algemeen beter. Dat is voor een deel intuïtie of gevoel, maar ook trainbaar. En, hij is een spits met wie je graag voetbalt of samenspeelt. Ondanks het feit dat de bal wel eens van zijn voet springt, is hij met zijn sterke lichaam het perfecte aanspeelpunt. Zoals die goal tegen AA Gent van Loïs Openda, toen Wesley de bal op vijf meter van het doel kreeg. Als verdediger kom je daar niet meer aan, hé. Er zijn nog onvolmaaktheden, ja, maar als je de matchen van Club analyseert, merk je pas hoeveel ballen naar hem gaan.'