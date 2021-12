Vijf punten, vierde plaats, game over. Geen beker meer, geen Europees. Bernd Storck heeft flink wat huiswerk bij een KRC Genk dat na de trainerswissel nog geen teken van beterschap toonde. Integendeel.

Terwijl Bernd Storckwoensdagmiddag op de persconferentie bruisend van energie en goesting uiteenzette hoe hij het bij KRC Genk ging aanpakken, was het alsof je de vingers in het stopcontact stopte. Ofwel ga je er dan aan, of je krijgt een schok die naar een boost leidt. Toen hij de zaal verliet kreeg je als verslaggever dat zeldzame gevoel dat je niet kan wachten tot de match begint: laat het maar gauw donderdagavond zijn. Dan zien we of het een promopraatje was, dan wel of ook de spelers meteen een schokeffect kregen.Viel dat even tegen.De schok was in de eerste helft wel te zien, het effect laat nog even op zich wachten. Alsof het besef dat ze de vrijheid kwijt waren die ze onder John van den Brom bijna eindeloos genoten, de spelers plots helemaal verlamde.Storck hield bij de aftrap topschutter Onuachu en het centrale verdedigersduo Lucumí-Cuesta op de bank en probeerde het met Paintsil als ver terughangende spits.Dat leverde lang geen ideeën op. Verdedigend bleef Genk evenveel water maken als voor de trainerswissel, maar toen was tenminste het aanvallend voetbal bij momenten nog indrukwekkend. Nu bleven ook nog de goeie acties achterwege. Dan blijft er niet veel over, behalve blind de bal wegtrappen om onder de druk van de flink opzittende bezoekers uit te komen. De goal van Rapid was een mooi voorbeeld van wat al lang een probleem is bij de Limburgers: stom balverlies van Paintsil op de bezoekende helft, geen pressing, en twee passes en vier seconden later lag de bal in het netje, terwijl de verdedigers nog van ver kwamen terug gespurt. Veel te laat, niet voor het eerst dit seizoen. Genk voetbalde als een ploeg met een flink ei in de broek. Bernd Storck liep hoofdschuddend heen en weer voor zijn dug-out. Aan werk de komende weken en maanden geen gebrek.Na de rust was het ietsje beter, met ineens drie vervangingen. Uiteindelijk wisselde de nieuwe trainer op Mark Mcenzie na zijn hele defensie. Daar, achteraan, moet het gat het eerst gedicht worden. Genk slikt te veel goals voor dit niveau, was Storcks eerste conclusie, naast de opmerking dat bij balbezit te veel Genkspelers wandelden in de wedstrijden die hij bekeek. Verdedigers moeten eerst hun duels winnen, dan pas diep gaan en hun nummertjes opvoeren. 't Zal knetteren, in sommige hoofden. En Storck zal zien bij wie het licht aan gaat, en bij wie niet.Uiteindelijk nam Genk na rust wel het initiatief, dwong een paar kansen af, maar meer was het in eerste instantie nog niet. Er ging enkel een vonk door het stadion toen Luca Oyen een paar acties maakte.Na twee dagen was een mirakel te veel verwacht. Het gevolg is wel dat twee van de drie ambities al begraven mogen worden. Europees droomde men eerst van de Champions League, maar uiteindelijk bleek ook de Europa League te hoog gegrepen, en zit zelfs de misprezen Conference League er niet meer in. Ook voor het vooraf uitgezette hoofddoel, meedingen voor play-off 1, wordt het knokken, met te veel gegadigden voor te weinig plaatsen. En laat knokken nu net zijn waar dit KRC Genk met zijn fantastische, technisch begaafde spelers niet zo goed in is.Heeft Bernd Storck binnen de uitermate getalenteerde Genkse kern - de meest talentrijke waarmee hij ooit gewerkt heeft, gaf hij woensdag aan - wel de profielen om de strijd aan te gaan? Dat was ook de opmerking die hij maakte, dat spelers eerst moeten leren hun lichaam te gebruiken en duels te winnen, zoals bleek tegen een flink opzittend Rapid, dat wel mannenvoetbal speelde tegen een jeugdelftal, wat Genk bij momenten volgens de trainer wel leek. 'Nog nooit zo veel spelers op de grond zien gaan, tevergeefs hopend dat de scheidsrechter fluit', bromde de nieuwe trainer die aangaf dat de spelers nog niet zo ver waren dat ze wat hij van hen gevraagd had in de praktijk konden omzetten.'t Zal geen vakantiekamp worden, de winterstage straks, met veel voetballers die conditioneel niet top genoeg zijn om keer op keer over hun man heen te gaan en de duels te winnen.Tijdens de rust gaf Head of Football Dimitri de Condé aan dat te veel spelers te lang met een transfer in het hoofd zaten de voorbije maanden. Veel reclame voor zichzelf hebben ze in deze Europa Leaguecampagne niet gemaakt, de vijf punten én een goeie prestatie thuis tegen West Ham ten spijt.Genk in Europa viel samen te vatten met: Auf Wiener-sehen!Was dit ein Fehlstart, Herr Storck? De vraag werd rechtuit gesteld. 'Natuurlijk. Hoe zou je het anders noemen?', gaf hij toe. 'Het was slecht. Mocht het goed geweest zijn, zou ik hier niet zitten.'