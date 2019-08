Analyse Proximus League: de favorieten, de revelaties, de vraagtekens

Matthias Stockmans Redacteur van Sport/Voetbalmagazine en Knack Focus.

Een week na de Jupiler Pro League (1A) schiet ook de Proximus League (1B) uit de startblokken met Beerschot - Lokeren. Sport/Voetbalmagazine blikt vooruit: wie zijn de favorieten, wie of wat moeten we in het oog houden, welke vraagtekens mogen we plaatsen?

Frederic Duplus en Kenneth Schuermans: OHL kan bogen op tonnen ervaring. © belga