Het EK U21 was een tegenvaller voor België. Daarnaast verliest Johan Walem nog eens twee derde van zijn kern voor het EK 2021. Hoe moet het nu verder?

Het is zaterdag iets over elven 's avonds wanneer ze eerst de Belgische supporters in het Mapei Stadium gaan groeten, om daarna te gaan douchen en hun familie op te zoeken die buiten het stadion wacht. Voor hen zit het leven als Jonge Rode Duivel erop. De reden? Hun leeftijd. Het simpele feit dat ze geboren zijn voor 1 januari 1998, de geboortedatum waarna spelers niet meer in aanmerking komen voor het komende Euro U21 dat in 2021 gehouden wordt in Hongarije en Slovenië. Een toernooi dat voor de eerste keer doorgaat met zestien ploegen, en waarin de kwalificaties voor België aartsmoeilijk wordt, met Duitsland in dezelfde groep. Die loting houdt in dat België serieus rekening zal moeten houden met het spelen van barrages tegen de andere nummers twee van de overige groepen.

