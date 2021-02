RSC Anderlecht heeft zich donderdagavond als achtste en laatste team geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België.

De Belgische recordkampioen haalde het in de achtste finales op bezoek bij de Brusselse stadsgenoot Union Sint-Gillis, leider in 1B, met 0-5 forfaitcijfers en nam daarmee ruimschoots revanche voor de vroegtijdige Bekeruitschakeling in de zestiende finales in september 2018. Na een blamage in het Astridpark werd het toen 0-3.

In een bevroren Dudenpark was Union in de eerste helft nochtans een twintigtal minuten de evenknie van paars-wit, totdat op aangeven van Francis Amuzu de onvermijdelijke Lukas Nmecha voor de kooi van Anthony Moris opdook en van dichtbij de openingstreffer kon binnenschuiven: 0-1. Op slag van rusten liet Brusselaar Anouar Ait El Hadj de 0-2 liggen, maar op het uur was het toch over en uit voor de sympathieke tweedeklasser. Amuzu bediende nog maar een keer Nmecha en de Duitse belofteninternational tikte zijn tweede van de avond binnen. Nauwelijks was er afgetrapt of de ingevallen Paul Mukairu kopte de 0-3 tegen de netten. Abdoulay Diaby maakte er met zijn eerste twee treffers voor Anderlecht, waarvan eentje van op de stip, zelfs nog een 0-5 afstraffing van.

De loting voor de kwartfinales in deze Croky Cup wordt donderdagavond nog uitgevoerd.

