Anderlecht heeft zich donderdag dankzij een 3-1 zege tegen Eupen in de terugwedstrijd van de halve finales geplaatst voor de finale van de Beker van België. Het is voor paars-wit haar eerste bekerfinale sinds 2015.

De negenvoudige bekerwinnaar verloor zeven jaar geleden na een spannende finale met 2-1 van rivaal Club Brugge. Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van 2008. Toen won Anderlecht in de finale met 3-2 van AA Gent, ook dit jaar de tegenstander. Voordien schreef paars-wit de Beker van België ook al op haar palmares in 1965, 1972, 1973, 1975, 1976, 1988, 1989 en 1994. De finale van de Beker van België wordt op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april afgewerkt. De definitieve datum wordt bekendgemaakt na een bespreking met de rechtenhouder en de betrokken clubs.

