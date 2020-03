De strijd om het laatste ticket voor Play-off I in de Jupiler Pro League is nog niet gestreden. KV Mechelen (44 ptn), Racing Genk (44) en Anderlecht (43) zijn nog in de running. Cercle Brugge is dan weer zeker van het behoud na afloop van de zaterdagavond gespeelde wedstrijden op de 29e speeldag.

KV Mechelen kon zich mits een zege tegen Eupen en puntenverlies van Genk voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatsen voor Play-off I. Met een mooi hakje opende Igor De Camargo (40.) de score Achter De Kazerne. Een alerte Prevljak profiteerde echter van een blunder van Swinkels en lukte de gelijkmaker in de 54e minuut. Ondanks Mechels aandringen vielen geen doelpunten meer. Daardoor deed Malinwa een slechte zaak in de strijd voor Play-off I.

Racing Genk kon zich geen misstap veroorloven bij KV Oostende, dat nog strijdt om het behoud. De kustploeg kwam vlak voor de pauze op voorsprong via Sakala (43.). Op slag van rust volgde echter een enorme domper op de feestvreugde, Louis Verstraete mocht gaan douchen met een tweede gele kaart.

Drie minuten ver in de tweede helft wees ref Lardot naar de stip na een overtreding van Faes. Onuachu zette de elfmeter om. KVO, met de teruggehaalde coach Adnan Custovic op de bank, ging helemaal kopje onder. Bongonda (59.) duwde de 1-2 tegen de touwen. Ook Ito (66.) en Daehli (70.) troffen nog raak voor de Limburgers. Marquet (76.) milderde voor KVO.

Anderlecht deed tegen Zulte Waregem meer dan het moest doen en gaf Essevee een 7-0 pandoering. Na zes minuten verschalkte Pletinckx zijn eigen doelman. Vlap (15.) lukte de 2-0 en Doku (49.) zette de 3-0 op het scorebord. Opnieuw Vlap (65.) maakte vanaf de penaltystip de 4-0, waarna ook Doku (75.) zijn tweede van de avond meepikte. Vlap (83.) maakte er uiteindelijk nog een hattrick van, zijn zesde doelpunt in drie competitiewedstrijden. Chadli (86.) zette de eindstand op het scorebord.

In de strijd om Play-off I tellen KV Mechelen en Genk 44 punten. Anderlecht (43 ptn) is nog niet uitgeteld. Genk en KV Mechelen treffen elkaar op de slotspeeldag (15/03), Anderlecht trekt dan naar Sint-Truiden.

Waasland-Beveren houdt rode lantaarn

Ook onderin de stand was het spannend. Waasland-Beveren kon zich niet ontdoen van de rode lantaarn na een 1-0 nederlaag bij Excel Moeskroen. De Waaslanders behaalden de voorbije zes wedstrijden geen enkel punt, en trokken die lijn door tegen Moeskroen. Boya (74.) maakte de enige goal van de partij.

Cercle Brugge verloor met 2-1 van Club Brugge, maar is gered door de nederlaag van Waasland-Beveren. De Vereniging was na 12 op 12 vol vertrouwen voor de Brugse derby, maar na 39 minuten opende Vanaken de score voor blauw-zwart. Diatta (59.) zette de 2-0 op het scorebord, Kylian Hazard (90.+1) scoorde nog voor Cercle.

Waasland-Beveren blijft laatste in de stand met 20 punten, KV Oostende is voorlaatste met 22 punten. Met 23 punten en twee gewonnen matchen meer dan Waasland-Beveren is Cercle Brugge zeker van het behoud. Op de laatste speeldag gaat KV Oostende op bezoek bij Cercle Brugge, Waasland-Beveren ontvangt dan AA Gent.

Koploper Club Brugge (70 ptn) loopt na de zege tegen Cercle Brugge uit tot 15 punten op nummer twee AA Gent (55 ptn), dat met 1-4 verloor van Charleroi. De Carolo's naderen tot op één punt van de Oost-Vlamingen. De Buffalo's leden hun eerste thuisnederlaag van dit seizoen. Bij de rust leidden de Carolo's met 0-2 na goals van Nicholson (38.) en Ilaimaharitra (44. pen). Via Fall (57.) werd het zelfs 0-3, snel gevolgd door de aansluitingstreffer van Niangbo (59.). Rezaei (89. pen) scoorde nog een vierde tegen AA Gent, dat het slot met tien man moest afwerken na een tweede gele kaart voor Mohammadi in de 84e minuut.

Standard-STVV eindigde op 0-0. De Rouches speelden meer dan een helft met een man minder na rood voor Vanheusden (39.). Antwerp won met 0-1 van KV Kortrijk dankzij een goal van Refaelov (84.)

