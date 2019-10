RSC Anderlecht heeft zondagavond op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League in zijn eerste wedstrijd onder hoofdcoach Frank Vercauteren met 4-1 gewonnen van Sint-Truiden.

Anderlecht begon sprankelend aan de wedstrijd en na tien minuten stond er al 2-0 op het bord in het Astridpark. Paars-wit had niet meer dan twee stilstaande fases nodig om afstand te nemen van STVV: na vijf minuten schilderde Nacer Chadli knap een vrije trap in de korste hoek, vijf minuten later kopte Marco Kana na een hoekschop de 2-0 tegen de netten. Voor de zeventienjarige Kana de eerste treffer voor paars-wit en dat bij zijn eerste basisplaats. Onze landgenoot was aan de aftrap verschenen door de afwezigheden van Kompany, Luckassen en Sandler. Vercauteren drukte meteen zijn stempel door Adrien Trebel aan de aftrap te brengen, Michel Vlap en Jérémy Doku zaten niet in de selectie.

Nadien ging de voet van het gaspedaal en op het uur zorgde Yohan Boli met de aansluitingstreffer opnieuw voor wat spanning in de hoofdstad. Lang duurde dat echter niet, Kemar Roofe nam vijf minuten later met zijn eerste treffer voorAnderlechtde laatste twijfels weg. Nacer Chadli beloonde in de slotfase zijn sterke wedstrijd nog met de 4-1, zijn tweede van de avond. Opvallend, bij zijn vervanging kreeg Trebel een staande ovatie van de thuisaanhang.gewonnen van Sint-Truiden.

Anderlecht pakt zo zes op zes in de competitie en dat was al meer dan een half jaar geleden. Medio maart won Anderlecht zijn laatste drie wedstrijden in de reguliere competitie: met 1-2 tegen Lokeren, 2-0 tegen Kortrijk en 0-2 in Oostende. In Play-off I werd er nadien slechts één zege geboekt. Met twaalf punten springt de recordkampioen over STVV en KV Oostende naar de elfde plaats in het klassement, met evenveel punten dan Charleroi dat zondagavond de slotwedstrijd van de speeldag speelt op bezoek bij rode lantaarn Cercle Brugge.