Met Union-Club Brugge staat er donderdag een wedstrijd tussen de nummers 1 en 3 op het programma, maar de echte topper is misschien al voor woensdagavond met Anderlecht en Cercle Brugge. Zij zijn namelijk dé ploegen in vorm. Niemand pakte meer punten sinds eind november.

Wat een metamorfose heeft Cercle Brugge ondergaan. Van de laatste acht wedstrijden won de vereniging er maar liefst zeven, waarvan zes onder nieuwe coach Dominik Thalhammer. Met slechts twee punten achterstand op nummer 8 KV Kortrijk mogen de Bruggelingen nu meer naar boven kijken dan dat ze nog hoeven te vrezen voor degradatie. De kloof met Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt namelijk al 12 punten.

...

Wat een metamorfose heeft Cercle Brugge ondergaan. Van de laatste acht wedstrijden won de vereniging er maar liefst zeven, waarvan zes onder nieuwe coach Dominik Thalhammer. Met slechts twee punten achterstand op nummer 8 KV Kortrijk mogen de Bruggelingen nu meer naar boven kijken dan dat ze nog hoeven te vrezen voor degradatie. De kloof met Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt namelijk al 12 punten. De kentering werd eind november ingezet met de 3-1-zege tegen KV Mechelen. Na acht competitiewedstrijden zonder winst was het eindelijk nog eens feest aan de groen-zwarte kant van Brugge, maar voor coach Yves Vanderhaeghe was die van korte duur. Hij werd dat weekend nog op straat gezet en vervangen door de Oostenrijker Dominik Thalhammer.De ex-coach van het Oostenrijkse LASK kreeg een nieuwe dynamiek in het team. Resultaat: Cercle verloor in de competitie niet meer sinds 18 december. Zes van de zeven wedstrijden onder Thalhammer werden gewonnen. Niemand pakte in diezelfde periode meer punten dan de vereniging. Met een goede organisatie - met 6 tegengoals heeft het de beste defensie van alle clubs in de laatste acht wedstrijden - en een hervonden efficiëntie voor doel - met 18 goals; enkel Anderlecht en Club Brugge scoorden meer - heeft het zich dus in één ruk uit de degradatiezorgen gewerkt.Vesting MagallánIn die tijdspanne van acht matchen doet Cercle het maar net beter dan Anderlecht. Paars-wit pakte sinds het laatste weekend van november 20/24 en klom zo ook naar een vierde plek in de Jupiler Pro League, op slechts twee punten van de tweede plaats. De Brusselaars doen het over een langere periode echter beter dan de vereniging uit Brugge, want zij zijn al 9 wedstrijden ongeslagen. Daarin speelden ze maar twee keer gelijk.Anderlecht is de laatste maanden een machine geworden. Onder meer door twee ruime zeges tegen Seraing (0-5) en Beerschot (0-7) scoorden de troepen van Vincent Kompany in de laatste acht wedstrijden al 25 keer. Niemand doet beter. Trouwens, 10 verschillende spelers zorgden voor de doelpunten, al leverde Lior Refaelov wel de grootste bijdrage met 6 stuks, gevolgd door Joshua Zirkzee met 4.Niet alleen vooraan loopt het voortreffelijk voor paars-wit, ook achterin staat alles op orde. Slechts zes tegengoals pakte de club in de voorbije twee maanden. Enkel Cercle doet even goed. Die solide defensie wordt tegenwoordig gevormd door Wesley Hoedt, volgens Kompany steevast de eerste man op zijn blad, en nieuwkomer Lisandro Magallán. Met de Argentijn in de ploeg lijkt Anderlecht haast onverslaanbaar. Magallán speelde tot dusver al 11 keer voor paars-wit en met hem in de ploeg verloor paars-wit nog niet. Daarmee is de huurling van Ajax de speler met de langste ongeslagen reeks in de Jupiler Pro League. Cercle zal de goals vanavond dus niet cadeau krijgen.